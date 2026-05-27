Komödiensommer und Sommermesse in Rothenburg

Rothenburg ob der Tauber lädt im Sommer 2026 ­erneut zu einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm voller Kultur, Unterhaltung und fränkischer Festtradition ein. Mit dem Komödiensommer des Toppler Theaters und der traditionellen Sommermesse erwarten Gäste und Einheimische besondere Erlebnisse in einmaliger historischer Atmosphäre.

Unter dem Motto »Komödiensommer« präsentiert das Toppler Theater vom 24. Juni bis 30. August zwei humorvolle und zugleich gesellschaftlich aktuelle Produktionen. Die erste Eigenproduktion »JEEPS« von Nora Abdel-Maksoud ist eine pointierte Erbschaftskomödie über soziale Gerechtigkeit und Vermögensverteilung. In einer fiktiven Reform werden Erbschaften künftig per Lotterie vergeben – organisiert ausgerechnet von der Agentur für Arbeit. Zwischen Start-up-Gründerin, Bürger-­geldempfängerin und überforderten Sachbearbeitern entwickelt sich ein turbulentes Sozialexperiment voller scharfer Dialoge und humorvoller Provokation. Mit viel Witz stellt das Stück die Frage: Wer gibt wann etwas ab?

Mit »Achtsam morden« bringt das Toppler Theater außerdem die erfolgreiche Krimikomödie nach dem Bestseller von Karsten Dusse auf die Bühne. Strafverteidiger Björn Diemel soll durch ein Achtsamkeitsseminar seine Work-Life-Balance verbessern – und wendet die erlernten Methoden kurzerhand auch in der Welt der organisierten Kriminalität an. Die Mischung aus Spannung, schwarzem Humor und temporeichem Rollenspiel sorgt für beste Unterhaltung. Die besondere Atmosphäre der Freilichtbühne macht das Toppler Theater auch 2026 wieder zu einem kulturellen Höhepunkt des Rothenburger Sommers.

Vom 26. Juni bis 1. Juli findet die traditionelle Sommermesse auf dem Parkplatz P1 am Spitaltor statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Live-Musik, Fahrgeschäfte, kulinarische Angebote und ein abwechslungsreiches Familienprogramm freuen. Eröffnet wird die Sommermesse am Freitag um 19 Uhr mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeister Christoph Rösch. Neu ist in diesem Jahr ein stimmungsvoll illuminierter Biergarten im Sterngarten, der mit Getränken und fränkischen Schmankerln zum Verweilen einlädt. Dort findet am Sonntag auch ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Zu den Höhepunkten zählen das große Riesenrad, rasante Fahrgeschäfte wie der »Hero ­Fighter« und der »Looper« sowie der Familiennachmittag am Dienstag mit besonderen Angeboten für Kinder. Am Montag stehen die Seniorinnen und Senioren im Mittelpunkt. Den stimmungsvollen Abschluss bildet traditionell das große Feuerwerk. Mit Kultur, Unterhaltung und fränkischer Gastlichkeit bietet Rothenburg ob der Tauber im Sommer 2026 zahlreiche Gründe für einen Besuch.

Komödiensommer im Toppler Theater: Mi. 24. Juni, bis So. 30. August

Sommermesse: Fr. 26. Juni bis Mi. 1. Juli

Mehr Infos unter www.toppler-theater.de und www.rothenburg.de