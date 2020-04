Krisenzeiten machen erfinderisch

Die Stadt Künzelsau versucht während der Corona-Krise einige bestehende Angebote anderweitig anzubieten und zu erweitern und somit etwas Normalität zurückzubringen.

Online-Unterricht an der Jugendmusikschule

Jugendmusikschulleiter Jürgen Koch und sein Stellvertreter Stefan Bender wollen den Unterrichtsbetrieb an der Jugendmusikschule Künzelsau aufrechterhalten. Deshalb werden die technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit genutzt und der Instrumentalunterricht online angeboten. „Wir haben etwa 330 Schüler an der Jugendmusikschule im Bereich Einzel- und Kleingruppenunterricht und fast alle machen mit“, freut sich Jürgen Koch. Dazu benötigt wird ein Handy, Tablet oder Laptop und wenn möglich noch ein Bluetooth-Lautsprecher. „Das ist sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer eine völlig neue Erfahrung. Letztendlich werden wir alle aber davon lernen und profitieren“, weiß der Jugendmusikschulleiter. Dem Team der Jugendmusikschule ist es wichtig, dass der Unterricht nicht zu oft ausfällt. Die bisherige Resonanz der Schüler und deren Eltern ist vorwiegend sehr positiv.

Künzelsauer Ideenkiste

Im Rahmen der Künzelsauer Ideenkiste werden kleine Videobotschaften von den Künzelsauer Kindergärten zu Aktivitäten während der kindergarten- und schulfreien Zeit gezeigt. Der Kindergarten Amrichshausen zum Beispiel bastelt ein Osterglas und der Waldkindergarten erzählt die Geschichte von Molchi und Froschi. Auf dem städtischen YouTube-Kanal unter www.youtube.com/stadtkuenzelsau und auf derFacebookseite „Künzelsau – meine Stadt“ sind die ersten Videos mit Ideen zu finden. Ale zwei bis drei Tage werden weitere Videos veröffentlicht.

Künzelsauer Gottesdienste

Neben der Künzelsauer Ideenkiste werden in den nächsten Wochen auch Gottesdienste von verschiedenen Künzelsauer Kirchen veröffentlicht. Den Anfang am 22. März machte Pfarrerin Gudrun Ederer von der Evangelischen Kirchengemeinde Künzelsau, deren Predigt musikalisch von Susanne Koch (Gesang) und Bezirkskantorin Vera Klaiber (Orgel) begleitet wurde. Die nächsten Gottesdienste werden voraussichtlich am 5. April, 10. April und 12. April jeweils vormittags auf dem YouTube-Kanal unter www.youtube.com/stadtkuenzelsau veröffentlicht.

Hilfe anbieten und annehmen

Schon für andere einkaufen zu gehen, kann in der aktuellen Situation eine große Hilfe sein. Die Stadtverwaltung Künzelsau möchte dabeiunterstützen, Menschen, die Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten, zusammenzubringen. Daher wurde in der Künzelsauer Ehrenamtsbörse auf www.kuenzelsau.de/ehrenamtsboerse eine neueKategorie „Unterstützung in der Corona-Krise“ eingerichtet. Unter „Angebot/Gesuch eintragen“ kann sowohl ein Hilfsangebot als auch eine Hilfesuche eingestellt werden. Alle Einträge werden gesammelt in der Kategorie „Unterstützung in der Corona-Krise“ angezeigt.

Angebote der lokalen Händler und „Künzelsauer Lieferdienst“

Viele Unternehmen, Einzelhändler und Gastronomen mussten auf unbestimmte Zeit schließen. Trotzdem bieten viele von ihnen einen besonderen Service für ihre Kunden an. Mit Online-Bestellungen, Warenlieferungen, terminierten Abholmöglichkeiten, telefonischer Beratung und vielem mehr sind die Unternehmen, Einzelhändler und Gastronomen weiterhin für die Kunden da. Auch Restaurants und Gaststätten bieten ihre abwechslungsreichen Speisen als Lieferservice und zur Abholung an. „Die Plattform #kaufdaheim bietet unserer Bevölkerung und den Händlern eine gute Möglichkeit, trotz der aktuellen Lage weiterhin in Kontakt zu bleiben. Bisher machen bereits über 60 Geschäfte mit! Seit dieser Woche haben wir außerdem unseren ,Künzelsauer Lieferdienst‘ in Betrieb genommen. So können viele Waren auch bequem von zu Hause aus bei den Geschäften vor Ort bestellt und anschließend ausgeliefert werden“, so Wirtschaftsförderer Christoph Bobrich. Außerdem bieten viele Händler ab nächste Woche verschiedene attraktive #kaufdaheim-Angebote an. Die Angebote werden auf der Facebook-Seite der Werbegemeinschaft Künzelsau veröffentlicht. Die aktuelle Übersicht der teilnehmenden Händlern ist unter www.kuenzelsau.de/kaufdaheim abrufbar. Christoph Bobrich nimmt gerne weitere Anbieter aus Künzelsau auf: E-Mail christoph.bobrich@kuenzelsau.de, Telefon 07940 129-105.