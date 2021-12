Kriwan-Stiftung finanziert vier humanoide NAO-Roboter

Am 02.12.2021 hat die Kriwan-Stiftung vier NAO-Roboter im Wert von 25.000 € ans Bildungszentrum Niedernhall (BZN) übergeben.

Jugend und Technik lagen dem Gründer und Namensgeber der Friedrich Kriwan-Stiftung schon immer am Herzen, so Stiftungsvorstand Ludwig Brem. Und wo treffen diese beiden Bereiche besser aufeinander und können zielführender miteinander verbunden werden als an Schulen?

Seit über 13 Jahren ist das Bildungszentrum Niedernhall Schule an der Bildungsinitiative MINTecHohenlohe beteiligt und gibt Schülerinnen und Schülern über den Bildungsplan hinaus die Möglichkeit, naturwissenschaftlich-technische Themen praxisnah zu erleben. Mit dieser Sachspende kann das seit 2015 bestehende Angebot des Robotikunterrichts erfolgreich weitergeführt werden. Da die Arbeit mit diesen 60 cm großen Robotern vor allem auch Mädchen enorm anspricht, wurde nicht lange überlegt. Die bisher im Einsatz befindlichen, jedoch veralteten NAOs wurden gegen die neueste Generation eingetauscht. Diverse Sensoren, Kameras und Mikrofone ermöglichen eine interaktive Arbeitsweise, was sowohl bei Schülern als auch beim unterrichtenden Lehrer Norbert Schanz, für viel Spaß und Freude aber auch für ausdauernde Lernbereitschaft und Experimentierfreudigkeit sorgt.

Jochen Scheufler, Rektor der Schule und selbst leidenschaftlicher Techniklehrer, ist begeistert vom Engagement der regionalen Wirtschaft, welche durch die Innovationsregion Hohenlohe e.V. (IR) vertreten wird. Bereits im Kindergarten erhalten Kinder die Möglichkeit, mathematischnaturwissenschaftliche Themen spielerisch zu erforschen. Weiter geht es mit Technikunterricht an Grundschulen und verschiedenen Angeboten für unterschiedliche Klassenstufen der Sekundarstufe, organisiert und finanziert durch die Innovationsregion. Azubis aus Mitgliedsfirmen dieses Vereins sind in Unterrichtseinheiten und Projekten aktiv eingebunden und sichern so ein frühes Kennenlernen untereinander. Eine Vernetzung dieser Art ist wertvoll und essentiell für die Gewinnung von Nachwuchskräften der regionalen Unternehmen.

Sämtliche Spenden, Aktivitäten und MINTec-Projekte, die der Schule in den vergangenen Jahren zugutegekommen sind, möchte die Schule in Form von brennenden Azubis an die Wirtschaft zurückgeben. Die vier „Neuzugänge der Schule“ tragen sicherlich ihren Teil dazu bei.