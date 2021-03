Künzelsaus Strategie

Testen, testen, testen – ist auch an den städtischen Schulen in Künzelsau angesagt, um für möglichst viele Schülerinnen und Schüler und das Lehrerkollegium die Infektionsgefahr einzudämmen.

Das schafft auch die Möglichkeit, den Präsenz-Unterricht aufrecht zu erhalten. Im Künzelsauer Rathaus freut man sich über die Lieferzusage für Test-Kits, die das regelmäßige Testen jetzt für die nächsten Wochen sicherstellen. Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder daheim zu testen.

„Nach den Osterferien können wir wöchentlich bis zu zwei Tests für alle Schulkinder anbieten“, so Bürgermeister Stefan Neumann. Einige Schulen starten bereits in der kommenden Woche. Die kostenlosen Tests sind freiwillig und sollen von den Eltern zuhause durchgeführt werden. „Positiv getestete Kinder sollen sich erst gar nicht auf den Schulweg machen, nicht in den Bus einsteigen und auch nicht die Schule betreten“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Zu unserer Teststrategie gehört es, neben dem Angebot im Testzentrum, die komfortablen nasalen Tests auch in den Schulen in ausreichender Menge anzubieten. Deshalb sind wir selbst aktiv geworden und haben direkt bei einem Händler auf unsere Kosten bestellt.“

Das Land hat bisher zwar Tests mit der tiefen Einführung in die Nase zur Verfügung gestellt. Deren Anwendung bei Kindern ist aber, insbesondere bei den Kleinen, wenig praktikabel. Der Abstrich bei den von der Stadt georderten Test-Kits der neuen Generation zur Selbstanwendung wird nur im vorderen Nasenbereich gemacht und ist angenehmer.

Tests dienen der Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten und helfen, Infektionsherde frühzeitig aufzudecken

Seit Wochen werden am Ganerben-Gymnasium Lehrerinnen und Lehrer und nun auch Schülerinnen und Schüler in größerem Umfang getestet. „Ich bin froh, dass Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler des Ganerben-Gymnasiums sehr verantwortungsvoll mit der Pandemie umgehen“, so Schulleiter Edwin Straßer. „Das zeigt sich auch in der großen Bereitschaft, sich freiwillig testen zu lassen. Das Tückische ist ja, dass man Infektionsträger sein kann, ohne dass man selbst etwas bemerkt. Regelmäßige Tests möglichst vieler Schülerinnen und Schüler dienen deshalb nicht nur der persönlichen Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten, sondern helfen auch, Infektionsherde frühzeitig aufzudecken und Infektionsketten zu unterbrechen. Eine gemeinsame Teststrategie an den Künzelsauer Schulen - an der seit Wochen gearbeitet wird – kann also einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Inzidenzzahlen insgesamt zu senken.“

Nach den Osterferien will auch das Land die Städte mit der Lieferung dieser Test-Kits unterstützen. Dann soll es ein Kontingent für Schulkinder, Lehrerkollegium und Betreuungskräfte geben, das Tests zweimal in der Woche ermöglicht.

„Unser Ziel ist, die Tests auf unbestimmte Dauer verlässlich allen zur Verfügung zu stellen. Nutzen Sie alle die Möglichkeiten, testen Sie Ihre Kinder und nehmen Sie auch das Angebot im Testzentrum in der Stadthalle in Anspruch, um sich zu testen“, appelliert Bürgermeister Stefan Neumann. „Wir können die Pandemie nur gemeinsam eindämmen.“

Kostenlose Corona-Schnelltests in der Stadthalle Künzelsau

Apotheken, Deutsches Rotes Kreuz und Stadt bieten weiterhin für alle kostenlose Corona-Schnelltests in der Stadthalle, Schulstraße 9, in Künzelsau an: Montag, Mittwoch und Freitag 18 bis 21 Uhr. Die Anmeldung ist online möglich über das Termin-Buchungsportal: www.apo-schnelltest.de/testcenter-kuenzelsau

Wer keinen Internetzugang hat, kann sich telefonisch bei der Stadtverwaltung Künzelsau anmelden: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr, Telefon 07940 129-0.

Aufgrund der großen Nachfrage ist die kurzfristige Erweiterung der Testtermine in Planung.