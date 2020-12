Mit dem Gründermodell „Verwirkliche Deinen Traum in Künzelsau“ schafft es Künzelsau auf Platz 1 beim Landeswettbewerb „Gründerfreundliche Kommune 20/21“ von Startup BW Local.

Bereits seit 2017 bietet die Stadtverwaltung Künzelsau mit vielen weiteren Akteuren das Konzept „Verwirkliche Deinen Traum in Künzelsau“ für GründerInnen an.

Beim diesjährigen Landeswettbewerb von Start-up BW Local schafften Bad Saulgau, Magstadt und Künzelsau in der Kategorie „Gemeinde bis 20.000 Einwohner“ den Einzug ins Landesfinale. Das virtuelle Finale fand am 3.Dezember 2020 statt und wurde live im YouTube-Kanal von Start-up BW übertragen.

Vertreten wurde die Stadt Künzelsau von Thorben Heinrichs (hfcon GmbH & Co. KG / Digital Hub Heilbronn-Franken). Er ist regionaler Partner und Unterstützer des Modells. Mit dem Gründerfonds „Hohenlohe 4 Talents“ und weiteren Leistungen trägt er einen wesentlichen Teil zur Erweiterung und nachhaltigen Entwicklung des Konzepts bei.

Im Vorfeld fanden Dreharbeiten für die gestrigen Videopräsentationen statt. Im Video-Clip hat Christoph Bobrich, zuständig für die Wirtschaftsförderung bei der Stadtverwaltung Künzelsau, den Weg eines Gründers und Künzelsau vorgestellt. „Wir freuen uns riesig über den Gewinn“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Herzlichen Dank allen am Projekt Beteiligten. Künzelsau ist ein guter Nährboden für Startups und Gründer. Christoph Bobrich ist unser kompetenter Ansprechpartner, der Gründer gerne unterstützt.“

Anschließend hatte die Jury die Möglichkeit noch offene Fragen zu stellen. Die Zuschauer bekamen die Möglichkeit für ihren Favoriten in der jeweiligen Kategorie online abzustimmen.

Bei der Preisverleihung um 17:30 Uhr wurde Künzelsau zum ersten Platz in der Kategorie „Gemeinde“ prämiert und darf sich über 10.000 Euro Preisgeld freuen. „Das Geld wird zu 100 Prozent in die Startups gehen“, so Heinrichs.