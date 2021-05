Künzelsau bleibt Fairtrade-Town

Die Stadt Künzelsau erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt.

Bürgermeister Stefan Neumann über die Verlängerung des Titels: „Ich freue mich über das große Engagement für den fairen Handel der verschiedenen Institutionen wie dem Weltladen, einzelner Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe, Vereine, Kirchen sowie Schulen. Dafür bedanke ich mich herzlich". 2015 erhielt die Stadt Künzelsau von dem gemeinnützigen Verein TransFair e.V. erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel. „Die Titelerneuerung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Künzelsau und motiviert uns für weiterführendes Engagement.“

Besonders die Künzelsauer Schulen wie das Ganerben-Gymnasium, das Schlossgymnasium, die kaufmännische Schule und die Georg-Wagner-Schule engagieren sich für den fairen Handel. Das Ganerben-Gymnasium und die Kaufmännische Schule tragen bereits den Titel Fairtrade-School.

Verschiedene Fairtrade-AGs beschäftigen sich mit dem Thema und setzen interessante Projekte um. „Sich aktiv und nachhaltig für eine bessere Welt einsetzen – das ist das Ziel von den vielfältigen Fairtrade-Bildungskampagnen an Schulen“, so Bürgermeister Stefan Neumann.

Das Engagement ist vielfältig

Das Faire Frühstück am Unteren Markt und der faire Künzelsauer Stadtkaffee sind nur zwei erfolgreiche Beispiele in den letzten Jahren. Die Roll-up-Ausstellung „Make Chocolate Fair“, ein Theaterabend mit dem Hope Theatre Nairobi zum Thema Wasser und der Faire Adventskalender sind weitere Beispiele aus den vergangenen zwei Jahren.

Auch 2021 wird das Faire Frühstück – angepasst an die dann geltenden Corona-Vorlagen – am 19. Juni ab 9 Uhr am Unteren Markt stattfinden. Jeder und jede bringt sein Frühstück selbst mit, der Stadtkaffee wird kostenlos ausgeschenkt.

Aktiv sein in der Steuerungsgruppe

Die Fairtrade-Steuerungsgruppe trifft sich quartalsweise, um Ideen und Projekte rund ums Thema „Fairtrade“ zu besprechen und zu organisieren. Wer Lust hat, sich aktiv zu engagieren und sich einbringen möchte, ist herzlich eingeladen, Teil der Steuerungsgruppe zu werden. Bei Interesse gibt Laura Asum, Telefon 07940 129 123, E-Mail laura.asum@kuenzelsau.de gerne weiter Auskunft.

Hintergrund: Auszeichnungskriterien

Nachweislich folgende fünf Kriterien müssen für die Titelerneuerung erfüllt werden: Der Bürgermeister, der Gemeinderat und die Verwaltung trinken fair gehandelten Kaffee. Die Unterstützung des fairen Handels wurde ausdrücklich in einem Ratsbeschluss festgehalten. Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten. In Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten. Die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Fairtrade-Towns

Künzelsau ist eine von über 700 Fairtrade-Städten in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ leistet die Stadt mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag. Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne gibt es unter www.fairtrade-towns.de.