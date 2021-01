Künzelsau erhält 10.000 € Preisgeld – »Gründer-freundliche Kommune 20/21«

Beim diesjährigen Landeswettbewerb von Start-up BW Local schafften Bad Saulgau, Magstadt und Künzelsau in der Kategorie »Gemeinde bis 20.000 Einwohner« den Einzug ins Landesfinale. Das virtuelle Finale fand am 3. Dezember 2020 statt und wurde live im YouTube-Kanal von Start-up BW übertragen. Vertreten wurde die Stadt Künzelsau von Thorben Heinrichs (hfcon GmbH & Co. KG / Digital Hub Heilbronn-Franken). Er ist regionaler Partner und Unterstützer des Modells. Mit dem Gründerfonds »Hohenlohe 4 Talents« und weiteren Leistungen trägt er einen wesentlichen Teil zur Erweiterung und nachhaltigen Entwicklung des Konzepts bei.

Mehr Infos unter

www.kuenzelsau.de