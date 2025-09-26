Künzelsau macht Kultur – Ein Herbst und Winter voller Highlights

Das neue Kulturprogramm 2025/26 der Stadtverwaltung Künzelsau lädt ab Oktober zum Entdecken, Staunen und Genießen ein – mit Theater, ­Musik, Lesungen, Kreativangeboten und geselligen Festen, ein kultureller Mix für alle Generationen. Für Stimmung sorgt die Wert-Wies’n vom 9. bis 12. Oktober. Mit buntem Vergnügungspark, Festzelt, Live-Musik und Flohmarkt ist das Volksfest ein beliebter Treffpunkt für die ganze Region. Musikfans dürfen sich auf die Konzertreihe KÜNightLive freuen. Die energiegeladene Band »Perfect Heat« läutet am 5. November mit Funk bis Pop, R‘n‘B bis Rock die Konzertreihe ein, die bis April einmal monatlich im Rathaus Foyer stattfindet. Ein weiteres Highlight ist das Konzert der »The Rosevalley ­Sisters & Band« am 21. November in der Stadthalle, die mit Swing, Charme und nostalgischem Flair in die Ära der 30er und 40er Jahre entführt. ­Theaterliebhaber erwartet ein hochklassiges Bühnenangebot. »Heimsuchung« etwa bietet einen tiefen Einblick in die politischen Umbrüche Deutschlands von der Weimarer Republik bis zur Zeit nach der Wende, während »Tannöd« einem ungeklärten Mordfall nachgeht.

Expand Foto: Olivier Schniepp, Stadt Künzelsau

Auch die Stadt­bücherei lockt mit einem liebevoll gestalteten Programm. Die beliebte Krimi-Autorin Tatjana Kruse sorgt am 4. November mit einer spannenden ­Lesung aus ihrem neuen Roman für Nervenkitzel. Kreativ wird es am 8. November beim Origami-Falten. Darüber hinaus findet ebenfalls am 8. November rund um das Alte Rathaus ab 18 Uhr das Event »Lichter aus, Sterne an!« statt. Neben Informationen werfen tolle Aktionen einen (Ein-)blick in den Nachthimmel. Diese und weitere Events auch der städtischen Veranstaltungspartner wie von Würth Kultur, KÜN aktiv e.V., Bibliothek Frau Holle, Volkshochschule sowie der Vereine und Kirchen sind in der Kulturbroschüre zu finden.

Die Broschüre ist im Rathaus oder unter www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos erhältlich