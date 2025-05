Künzelsau: Sommer in der Stadt

Ab dem 3. Juli 2025 verwandelt sich die Innenstadt von Künzelsau wieder in eine sommerliche Open-Air-Bühne: Die beliebte Veranstaltungsreihe »Sommer in der Stadt« startet in eine neue Saison. Bereits zum sechsten Mal organisiert die Stadtverwaltung Künzelsau die musikalischen Sommerabende, die an neun Donnerstagen bis in den ­September hinein stattfinden. Der Auftakt erfolgt am Oberen Bach mit der Band »Stick in the Mud«, die von 17 bis 21 Uhr für ein mitreißendes Live-­Erlebnis sorgt. Zu den weiteren Highlights der Veranstaltungsreihe gehören u.a. »Moving Souls«, Freddy Hrubesch, »Noisepollution«, »Western Highway« und viele weitere.

Das Erfolgsformat bringt seit 2020 Leben in die ­Innenstadt und lädt Gäste zum entspannten Verweilen ein. Palmen, Sandflächen und Liegestühle schaffen gemeinsam eine einzigartige Atmosphäre mitten in der Stadt. Regionale Gastronomiebetriebe sorgen mit einem abwechslungsreichen Cater-ingangebot für das leibliche Wohl. Auf diese Weise bietet Künzelsau einzigartiges Sommerfeeling. Die Konzerte finden wieder an sechs zentralen ­Orten statt: Oberer Bach, Biergarten, Bahnhof, Obere Hauptstraße, Keltergasse und Unterer Markt werden an den jeweiligen Donnerstagen zu Treffpunkten für Musikliebhaber und Stadtgenießer. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

»Sommer in der Stadt« steht nicht nur für musikalische Vielfalt, sondern auch für die Idee, die Innenstadt lebendig und attraktiv zu gestalten. Das Konzept, das sich bereits in der Corona-Zeit großer Beliebtheit erfreute, hat sich fest im Veranstaltungskalender etabliert und ist aus dem städtischen Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Ein herzliches Dankeschön der Stadtverwaltung Künzelsau geht an den Hauptsponsor Volksbank Hohenlohe eG für die großzügige Unterstützung bei Sommer in der Stadt 2025!

Programm:

3. Juli: Stick in the Mud – Oberer Bach

10. Juli: Moving Souls – Biergarten

24. Juli: Freddy Hrubesch – Bahnhof

31. Juli: Touch – Obere Hauptstraße

7. August: Unbedingt Blech – Keltergasse

14. August: Kelly & Dirk – Biergarten

21. August: Noisepollution – Unterer Markt

28. August: Western Highway Man – Keltergasse

4. September: WildVivid – Obere Hauptstraße

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de