Künzelsau: Themenwoche mit Aktionstag „Verpackungsfreies Einkaufen“ beim Wochenmarkt

Die Stadt Künzelsau beteiligt sich an den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit mit einer Themenwoche und einem Aktionstag „Verpackungsfreies Einkaufen“ am Freitag, 23. September 2022 von 8 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt.

Müllvermeidung beim Einkaufen ist ein großes Thema unserer Gesellschaft. Welche Möglichkeiten gibt es in Künzelsau, verpackungsfrei einzukaufen? Wo lässt sich unnötige Verpackung vermeiden? Und auf welche alternativen Verpackungsmöglichkeiten kann man zurückgreifen? Um diese Fragen geht es bei der Themenwoche und dem Aktionstag. Alle sind aufgerufen mitzumachen und in dieser Zeit – und darüber hinaus – auszuprobieren, was im Alltag umsetzbar ist.

Aktionstag auf dem Wochenmarkt

Der Künzelsauer Wochenmarkt ist der ideale Ort, um regional und verpackungsfrei einzukaufen. Jeden Dienstag und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr (von Mai bis September ab 7 Uhr) gibt es am Unteren Markt Obst, Gemüse und vieles mehr. Wer eine Tasche oder einen Korb dabei hat, kann die meisten Produkte ohne Verpackung mitnehmen. Die Themenwoche „Verpackungsfreies Einkaufen“ startet daher mit einem Aktionstag am Freitag, 23. September 2022 von 8 bis 12 Uhr beim Wochenmarkt.

Wer an diesem Tag keine Tasche dabei hat, kann sich bedienen und eine „gespendete“ Tasche mitnehmen. Viele Stofftaschen liegen unbenutzt zu Hause. Gut erhaltene Taschen können am Informationsstand beim Wochenmarkt abgegeben werden und stehen dann anderen Käuferinnen oder Käufern zur Verfügung, die keine Tasche dabei haben.

Beim Workshop von „Hohenlohe for Future“ und „Einmal ohne, bitte“ kann man selbst aktiv werden. Hier wird gezeigt, wie mit einfachen Mitteln alternative Verpackungen hergestellt werden. Wer möchte kann ein oder mehrere T-Shirts mitbringen, aus denen dann eine Einkaufstasche wird. Mit dabei ist auch das Klima-Zentrum Hohenlohekreis, das unter anderem über das Mehrwegsystem „Hohenlohe to go“ informiert.

Informationen

Die Themenwoche „Verpackungsfreies Einkaufen“ startet mit einem Aktionstag am Freitag, 23. September 2022 von 8 bis 12 Uhr beim Wochenmarkt am Unteren Markt. Anschließend wird bis Donnerstag, 29. September 2022 auf der städtischen Webseite unter www.kuenzelsau.de und in den sozialen Medien jeden Tag über das Thema berichtet.

Strategie 2030

Dies ist eine Maßnahme aus der „Strategie 2030 – Wir gestalten gemeinsam unsere Zukunft in Künzelsau“. Der Gemeinderat hat im Rahmen der „Strategie 2030“ fünf Schwerpunktthemen definiert und gemeinsame Ziele für die nächsten Jahre festgelegt, unter anderem für das Thema „Zukunft Klima“.