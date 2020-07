Künzelsauer Kocherfreibad: Saisonstart

Fotos: Olivier Schniepp, Foto-Linke GmbH

Künzelsau hat wieder eine Sommeradresse: das Kocherfreibad. Der Bau des Naturschwimmbeckens ist fertig. Am Freitag, 26 Juni öffnete das neugestaltete Bad und der Campingplatz in den Wertwiesen - ein Jahr nach dem ersten Spatenstich und sofern Badewetter herrscht. »Auch wenn wir auf eine große Einweihungsparty wegen der Einschränkungen und Auflagen der Corona-Verordnung des Landes verzichten und die Anzahl der Besucher deshalb begrenzt sein wird«, so Bürgermeister Stefan Neumann, »freue ich mich sehr, dass wir endlich in die Saison starten können.« Neu ist das rund 800 Quadratmeter große Naturschwimmbecken, das mit Wasser aus dem Kocher gespeist wird.

Kocherfreibad, Badplatz 1, 74653 Künzelsau

Fon: 07940-1290

www.kuenzelsau.de