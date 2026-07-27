Kultur im Klosterhof: Buntes Unterhaltungsprogramm in bezauberndem Ambiente

Ab Ende Juli zeigt der Rothenburger Klosterhof wieder sein kulturelles Gesicht und bietet ein vielfältiges Veranstaltungsangebot. Den Auftakt macht am 30. Juli der versierte Sänger und Musiker Eddy Danco. Mit seinem Programm »From Raglan Road to Streets of London – Irische, Schottische und andere Lieder« nimmt er die Gäste mit auf eine musikalische Reise zu den britischen Inseln. Einer ganz anderen Ecke Europas widmet sich das ­Charly Gitanos Quartett am 24. August. Mit ihrem Programm »Flamenco Reborn« bringen sie ein Stück Spanien nach Rothenburg. Das Publikum kann sich sich auf einen temperamentvoll-mediterranen Abend mit fliegendem Wechsel zwischen Percussion, Bewegung und Gesang freuen.

Expand Foto: RothenburgMuseum Eddy Danco

Etwas Abkühlung findet man im Anschluss am 31. August. Zusammen mit dem Tuija Komi Quartett geht es bei »Meet me under the Polar Lights« nach Finnland. Der Abend verspricht eine Hommage an die finnische Natur, Kultur und Musik. Die musikalische Bandbreite reicht dabei vom klassischen Jazz mit nordischen Einflüssen, über finnischen Tango bis hin zum traditionellen Joik-Gesang. Theaterfreunde kommen bereits am 3. August auf ihre Kosten, wenn Schauspieler Christian Klischat mit seinem Theatersolo »Schischyphusch oder der Kellner meines Onkels« im Klosterhof zu Gast ist. Das Stück, basierend auf der Erzählung von Wolfgang Borchert, erzählt die tragikomische Begegnung zweier sehr unterschiedlicher Menschen. Eines groben, lebensgeprägten Onkels und seines schüchternen Kellners. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr im Innenhof des RothenburgMuseums.

Mehr Infos unter www.rothenburg.de