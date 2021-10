Kultur in Feuchtwangen: Aktueller Stand der Veranstaltungsplanung

Mit den aktuellen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergeben sich deutliche Verbesserungen für die geplanten Veranstaltungen des Kulturbüros und der Kreuzgangspiele.

Durch die Zugangsbeschränkung für Veranstaltungen nach der so genannten 3Gplus-Regel sind wieder mehr Besucherinnen und Besucher zugelassen. Auch die Maskenpflicht während der Veranstaltung entfällt.

Zugang zu Veranstaltungen mit 3Gplus

Nach aktuellem Stand, gibt es für Kulturveranstalter verschiedene Vorgaben, den Zugang zu Veranstaltungen coronakonform zu regulieren. Die Stadt Feuchtwangen und das Kulturbüro führt für alle kommenden Veranstaltungen die so genannte 3Gplus-Regel ein. Bis auf Weiteres werden Besucherinnen und Besucher also gebeten, beim Einlass entweder den Nachweis der vollständigen Impfung oder der Genesung vorzulegen oder ein negatives PCR-Testergebnis mitzubringen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Mit dieser Zugangsbeschränkung ist es möglich, das Kontingent verfügbarer Karten zu erhöhen und zugleich die Maskenpflicht während der Veranstaltung aufzuheben. Zudem ist der Getränkeausschank nach der Veranstaltung bzw. in der Pause möglich.

KunstKlang: Mehr Karten für Konzertwochenende verfügbar

Im Rahmen der Reihe „Jüdisches Feuchtwangen“ findet vom 29. bis zum 31. Oktober ein KunstKlang-Konzertwochenende statt, das sich jüdischen Künstler*innen und jüdischer Musik widmet: Paweł Zalejski, Primarius des renommierten Streichquartetts Apollon Musagète und Oliver Triendl am Klavier tauchen am 29. Oktober 2021 um 20.00 Uhr in der Johanniskirche ein in die reiche jüdische Musiktradition und interpretieren selten gehörte Werke von Ernest Bloch, Joel Engel und Joseph Achron.

Am Folgetag widmet sich Christiane Karg mit ihren musikalischen Weggefährt*innen, der Mezzosopranistin Nadine Weissman, dem Tenor Siyabona Maqungo und der Pianistin Ulrike Payer der „Jiddischen Volkspoesie“ von Dmitri Schostakowitsch und interpretiert mit dem Eliot Quartett „Palmen“ von Mieczysław Weinberg. Das Konzert findet am 30. Oktober 2021 im 20.00 Uhr in der Stadthalle Kasten statt. Im Rahmen einer Lied-Matinée ehren Christiane Karg, Siyabonga Maqungo und Ulrike Payer die Sängerlegende Joseph Schmidt, dessen Stimme vor knapp 100 Jahren die Welt begeisterte. Beginn der Matinée am 31. Oktober 2021 ist um 11.00 Uhr in der Bayerischen BauAkademie. Da die Kartennachfrage für diese Konzerte von Beginn an sehr hoch war und zum Teil bereits Wartelisten existieren, freuen sich die Veranstalter, dass sie hierfür nun mehr Karten zur Verfügung stellen können.

Kreuzgangspiele: Höhere Kartenkontingente möglich, Vorverkauf für 2022 startet am 21. Oktober vorsichtig optimistisch

Auch für die Veranstaltungen der Kreuzgangspiele, so für die Produktion „Lass uns verschwinden!“, die am 12. November 2021 in der Stadthalle Kasten Premiere feiert, aber auch für die Sommersaison 2022, für die der Vorverkauf am 21. Oktober 2021 beginnt, können die Veranstalter ab jetzt höhere Kartenkontingente zur Verfügung stellen. Auch wenn sie den Vorverkauf noch mit Vorsicht starten und im Moment noch nicht alle Plätze in den freien Verkauf geben, werden auch Buchungen für größere Gruppen selbstverständlich möglich sein. Bei Fragen können sich Interessierte immer an die Mitarbeiterinnen des Kartenbüros, Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen, Telefon 09852 90444, wenden.

Karten und Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es ebenfalls unter 09852 90444 sowie per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen.de bzw. karten@kreuzgangspiele.de

Zudem finden sich Informationen im Internet auf www.kreuzgangspiele.de, www.kunstklang-feuchtwangen.de und auf www.juedisches-feuchtwangen.de