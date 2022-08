Kulturmonat September: Bühne frei in Öhringen

Öhringen steht im September ganz im Zeichen der Kultur. Im Rahmen der Aktion »Besondere Orte – besondere Momente – Performance an magischen Orten« der Kulturregion Heilbronner Land, kürt Öhringen den September zum Kulturmonat des Jahres. Mit einer bunten Vielfalt an Veranstaltungen verwandelt sich Öhringen in dieser Zeit in eine große Bühne. Neben der »Bläsergala der Stadtkapelle Öhringen« am 24. September in der Kultura oder der »Night of Music« am 30. September, die in kleine Kneipen und Veranstaltungslocations in Öhringen entführt, beteiligen sich auch die Museen und städtischen Einrichtungen mit kreativen Ideen und überraschenden Auftritten an originellen Orten. Am 4. September findet im Weygang-Museum etwa die Marionettenaufführung »Geschichten ohne Worte« statt und am 11. September wird in der Tanzlinde zu Jazzmusik und »Clownerei« mit Charlotte Schmidt geladen. Das absolute Highlight im Kulturmonat ist die »Lange Nacht der Kultur« am 17. September. Ob Theater und Tanz, Musik und Magie, Illusion und Illumination – in dieser Nacht verwandelt sich die Große Kreisstadt zu einem magischen Ort voller Kreativität, Inspiration und Lebenslust.

Mehr Infos unter www.oehringen.de/freizeit/staedtische-veranstaltungen/kulturmonat-september