Kultursommer in Rothenburg ob der Tauber

Zwischen Pfingsten und Ende August verwandelt sich Rothenburg ob der Tauber in eine einzige Freilichtbühne und bietet, besonders im Juli, eine Vielzahl kultureller Events.

Egal ob Konzerte, Aufführungen im Toppler Theater oder der beliebte Kunstmarkt HandmadeArt: Hier ist für jeden etwas dabei.

Am 2. Juli gastiert die Nummer 1 der Udo Jürgens Shows »Sahnemixx« auf dem Rothenburger Marktplatz. Mit begeisternder Bühnen-Show und ansteckender Spielfreude nimmt Sahnemixx das Publikum mit auf eine emotionale Zeitreise – geradewegs zurück in die unvergleichliche Atmosphäre der Live-Konzerte von Udo Jürgens. (Karten unter www.reservix.de).

Das Toppler Theater (www.toppler-theater.de) zeigt im Juli neben zahlreichen Gastspielen auch zwei Eigenproduktionen. Nach dem großen Erfolg aus dem vergangenen Jahr wird das Stück »Der Kredit« bis zum 7. Juli an insgesamt neun Spieltagen zu sehen sein. Ende Juli geht das Toppler Theater mit einer weiteren Eigenproduktion an den Start. Der Musical-Welterfolg »Non(n)sens« aus der Feder von Dan Goggin feiert am 20. Juli am Toppler Theater unter der Regie von Katja Wolff Premiere und wird im Anschluss bis zum 26. August an insgesamt 25 Spieltagen zu sehen sein.

Auf das Wochenende 9. und 10. Juli kann man sich gleich doppelt freuen. Zum dritten Mal gastiert der HandmadeArt Markt am Grünen Markt und Kirchplatz in Rothenburg ob der Tauber. Die Aussteller des Marktes für Design, Nachhaltiges und Genuss kommen aus dem ganzen Bundesgebiet und zeigen eine außergewöhnliche Vielfalt an Ideen und Unikaten. Ebenso an diesem Wochenende findet die Sommer-Sprizz-Tour statt. Heißt: Hände weg vom Lenkrad – und ran an die Drinks! Sommerliche Temperaturen, quer durch Rothenburg laufen und das erfrischende Sprizz-Getränk des Hauses in der Hand. Wenn da kein Urlaubsfeeling aufkommt...

Seit mehr als 40 Jahren kommen mit den Ambassadors of Music schon junge US-Musiker nach Rothenburg ob der Tauber, um auf dem Marktplatz bekannte Melodien zu spielen. Am 19. Juli spielen die Oregon Ambassadors of Music bei freiem Eintritt vor dem Rathaus in Rothenburg ob der Tauber.

Musikalisch geht es auch im Innenhof des RothenburgMuseums weiter. Das Solina Cello-Ensemble ist am 22. Juli mit dem Programm »Herzklopfen« zu Gast. Das Duo Joe Bawelino und Gige Brunner präsentiert am 23. Juli im RothenburgMuseum herausragende Gitarrenkunst – 20 Finger an 2 Gitarren.

Weinliebhaber sollten sich den 23. und 24. Juli vormerken. Das Rothenburger Weingut Glocke lädt im Winzerhofgarten zum Rothenburger Winzerfest. Abgerundet wird das Programm im Juli durch Orgelkonzert in der St.-Jakobs-Kirche und im Wildbad Rothenburg ob der Tauber.

