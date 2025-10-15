KunstKlang Feuchtwangen: Mit "Be Part of It" lernen Kinder „Die vier Jahreszeiten“ kennen

Das Education-Projekt "Be Part of It" der Sopranistin Christiane Karg geht in die nächste Runde: Es begann mit einer ersten Tour durch die teilnehmenden Feuchtwanger Kindergärten am Freitag, den 10. Oktober. Von jetzt an bis Ende Juli 2026 geht es um Antonio Vivaldis berühmtestes Musikwerk „Die vier Jahreszeiten“.

Zum Auftakt war die Sängerin und Initiatorin gemeinsam mit ihrem Team, der Musikpädagogin Vanessa Wich, der Erzieherin Mirjam Kälberer sowie mit Lilli Kaplirz zu Sulewicz vom Dinkelsbühler Ballett zum ersten Mal wieder in den Feuchtwanger Kindergärten unterwegs: Die erste Station war der Evangelische Kindergarten Sandweg, in dem die Kinder zur Einstimmung erfahren durften, wie der Herbst aussieht, wie er riecht und wie er klingt... und sie durften sich bewegen, wie Blätter im Herbstwind es tun. Dazu gab es Bücher und erste Materialien, die in den teilnehmenden Kindergärten bleiben und von den Kindern bearbeitet werden.

Ab jetzt wird wieder regelmäßig gebastelt, gesungen, gehört und getanzt - das Projekt läuft bis zum Ende des Kindergartenjahres im Juli 2026. Zum Abschluss wird es wieder ein großes Abschlusskonzert mit professionellen Musikerinnen und Musikern im Kreuzgang geben. Das Education-Projekt ist Teil der Konzertreihe KunstKlang, deren Trägerin die Stadt Feuchtwangen ist.