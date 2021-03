Landkreis Schwäbisch Hall: Inzidenz explodiert

Ende der vergangenen Woche überschritt der Landkreis Schwäbisch Hall die 400er-Marke und marschiert nun stramm auf die 500.

Nach wie vor ist Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg trauriger Rekordhalter, was die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten betrifft. Stand Montag, 29. März liegt der Wert bei 481,3, die bisher getroffenen Maßnahmen wie Ausgangssperre tagsüber oder Maskenpflicht in den Innenstädten scheinen kaum geholfen zu haben, allein am vergangenen Wochenende gab es 253 Neuinfektionen. Der Landkreis Schwäbisch Hall bat bereits bei der Landesregierung um spezielle Hotspot-Hilfe in Form einer besonderen Strategie und zusätzlichem Impfstoff, dies wurde jedoch bislang verwehrt.

Auch der Hohenlohekreis ist nach wie vor stark betroffen, der aktuelle Inzidentwert liegt bei 268,1, damit belegt der Hohenlohekreis zusammen mit dem Landkreis Sigmaringen den zweiten Platz.