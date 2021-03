Flusstäler und die Hohenloher Ebene, wunderschöne Waldwege und steile Anstiege auf die Höhe: Ebenso vielfältig wie die Landschaft um Künzelsau sind die Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Freien.

Als Radwege in Künzelsau eignen sich optimal die Bergbahntour und die Panoramatour. Die 13 Kilometer lange Bergbahntour lässt sich bequem an der Talstation der Künzelsauer Bergbahn starten. Die Bergbahn fährt im 15-Minuten-Takt und bietet während der Fahrt einen sehenswerten Blick auf Künzelsau. Oben angekommen geht es durch das Wohngebiet Taläcker in Richtung Stadtwald. Auf der Hohenloher Ebene geht’s dann weiter über das Sportgelände Ballenwasen in Richtung Gaisbach. Durch den alten Dorfkern von Gaisbach geht die Tour entlang des Waldes in Richtung Künsbach. Noch vor Künsbach kann sich der Radler entscheiden, ob er entlang der ehemaligen Bahntrasse oder über den Wartberg den Weg in Richtung Kernstadt antreten möchte. Die Wertwiesen in Künzelsau sind Ausgangspunkt der 23 Kilometer langen Panoramatour. Los geht es dann in Richtung Nagelsberg. Die 1937 an Künzelsau angeschlossene Gemeinde war ursprünglich Sitz der Herren von Nagelsberg, die in der teilweise noch erhaltenen Burg saßen. Über Garnberg geht es weiter auf der Strecke nach Amrichshausen. Markanter Punkt ist die barocke Pfarrkirche Mariä Geburt von 1625 mit ihrem weithin sichtbaren Turm und seiner vergoldeten Spitze. Auf der Abfahrt Richtung Kocherstetten werden die immerhin fast 200 Meter Höhenunterschied zum Genuss in toller Landschaft. Der Teilort liegt unterhalb von Schloß Stetten. Am Kocher entlang, geht es flussabwärts zurück in Richtung Künzelsau. Auf der Fahrt entlang des Kocher-Jagst-Radwegs gelangt man nach Morsbach. Die Weiterfahrt am Künzelsauer Kocher führt schließlich zurück zum Ausgangspunkt, den Künzelsauer Wertwiesen, in denen die Parklandschaft mit Spielplätzen für einen gemütlichen Ausklang der Panoramatour sorgen.

Aber auch wer gerne zu Fuß unterwegs ist, findet in Künzelsau tolle Strecken. Der unterhaltsame 17 Kilometer lange Hermann-Lenz-Weg führt von Künzelsau über Schloß Stetten nach Langenburg oder in die umgekehrte Richtung. Ein schöner Strauß Erinnerungen aus der Feder von Hermann Lenz begleitet die Wanderer auf der Strecke. Hermann Lenz hätte gesagt: „Au net schlecht!” Hermann Lenz (1913–1998) war bedeutender deutscher Schriftsteller (G. Büchner-Preis 1978; Würth-Preis für Europäische Literatur 1997 u.a.). Er wuchs bis zu seinem elften Lebensjahr in Künzelsau auf, wo sein Vater Zeichenlehrer am Schloßgymnasium war. Seine weiteren Jugend- und Schuljahre verbrachte er in Stuttgart. Nach seinem Studium in Tübingen, Heidelberg und München schrieb er seine ersten Werke (Gedichte, „Das Stille Haus“). Neben der Studentenzeit prägten Kriegsdienst und Gefangenschaft die Person Lenz und seine schriftstellerischen Arbeiten. Der Natur-Erlebnis-Pfad lädt Naturfreunde, Familien und Kinder ein, die Natur zu erkunden. Der Weg führt auf 3,5 Kilometern durch den Künzelsauer Stadtwald. Auf diesem Wanderweg treffen kleine und große Entdecker auf verschiedene Mitmachstationen wie Balancieren auf Holzpföcken, Barfußpfad, Baumtrommel, Klangstäbe, Wurfstation oder Murmelbahn. Vom Hochsitz aus, mit der Lupe oder am Insektenhotel können die Besucher beobachten und lauschen, was im Wald vor sich geht. Und auch beim Quiz sind Naturkenntnisse gefragt: Auf der Route sind Vogelhäuschen versteckt, in denen jeweils ein Stempel zum Thema Wald zu finden ist. Wer ist ein guter Entdecker und kann alle Stempel finden und richtig zuordnen? Als eines der ersten Projekte wurde der Natur-Erlebnis-Pfad im Rahmen des Künzelsauer Bürgerbudgets als Bürgerprojekt von den Natur-Erlebnis-Pfad-Freunden und vielen weiteren Helfern und Unterstützern umgesetzt.

Weitere Informationen unter www.kuenzelsau.de/radundwanderwege und www.kuenzelsau.de/naturerlebnispfad