Lange Nacht der Kultur im Weygang-Museum

In diesem Jahr ist das Programm im Museum hauptsächlich von der Musik bestimmt. »String Sensation«, zwei Gitarristen, Jona Steinmeyer und Jürgen Ohnemus, die auf ihren Instrumenten ein betörendes Spektrum an Klangfarben entfalten.

Vom argentinischen Tango über brasilianische Rhythmen bis zur virtuosen Versionen von Pop und Jazzstandards wird alles den Besuchern geboten. Von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr spielt »String Sensation« im Foyer des Museums. Ab 16 Uhr kommen die Kinder zu ihrem Recht, denn das Museum zeigt im Moment mit der Sonderausstellung »Enemenmu – und raus bis du« in Bild gegossene Kinderlieder. In mehreren Sonderführungen werden die Bilder betrachtet und die dazugehörigen Kinderlieder angestimmt. Alle Besucher sind zum Mitsingen und Anschauen eingeladen. Das erste Treffen findet am Nachmittag um 16 Uhr im Museum statt. Abends um 20 Uhr findet eine Wiederholung für Erwachsene statt. Dazwischen agieren immer wieder die preisgekrönten Gitarristen. Für den kleinen Appetit ist gesorgt. Eintritt frei.

Lange Nacht der Kultur, Sa. 17. September, 16 Uhr, Weygang-Museum, Öhringen, www.weygang-museum.de