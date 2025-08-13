Limes Maislabyrinth und der rote Faden

Mitten in der offenen Landschaft, direkt an der Welterbe Linie freut sich das Westernbacher Maislabyrinth auf viele interessierte Besucher. Bis Mitte September können Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen spielerisch Informationen über Welterbe und Landwirtschaft entdecken. Informationstafeln und ein Quiz mit spannenden Preisen bieten Freude kombiniert mit Bewegung. Eine Gerüstplattform ermöglicht den Überblick über die hohen Maispflanzen.

Die Limes-Cicerone Michaela Köhler lädt am 15. August von 14 bis 16 Uhr zur „Suche nach dem roten Faden“. In der kretischen Mythologie ist der rote Faden ein Geschenk an Theseus. Mit Hilfe dieses roten Fadens fand der Held wieder aus dem Labyrinth, nachdem er den Minotaurus getötet hatte. Diese Prinzip verwenden Feuerwehrleute bei der Rückzugssicherung und auch Höhlenforscher finden so zurück zum Eingang. Weitere Informationen über Michaela Köhler, Limes-Cicerone, Naturparkführerin, Kontakt: 0160 355 7831 – michaelakoehler1@gmx.de

Als Kinderaktion für die langweiligen Sommerferien ist der Ausflug nach Westernbach bestens geeignet. Dabei sind die Texte nicht nur für die Großeltern gedacht. In einfachen Worten sind die Inhalte gut zum Vorlesen geeignet. Abhängig der Witterung kann das Maisfeld voraussichtlich bis Mitte September begangen werden.

Mais als Kulturpflanze stammt vom amerikanischen Kontinent und erreichte lange Zeit nach der Antike unsere Region. Heute ist Mais nicht mehr wegzudenken und eine bedeutende Nutzpflanze auf dem Teller für den menschlichen Verzehr oder im Einsatz für Viehzucht oder als erneuerbare Energiequelle. Die indigenen Völker bspw. die Indios verehrte Mais bis heute. Die Maya nennen sich bis heute die „Hombres de maiz“ – Menschen aus Mais.

Das UNESCO Welterbe „Grenzen des Römischen Reiches Obergermanisch-Raetischer Limes“ bildete von etwa 100 bis 260 n.Chr. die Grenze des römischen Reiches. Er war Teil der über 9.000km langen Grenze Roms, die sich von Britannien quer durch Europa, den mittleren Osten und Nordafrika bis zur Atlantikküste erstreckte. Der außergewöhnliche universelle Wert des Limes wird seit 2005 nach dem internationalen Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt von 1972 (UNESCO – Konvention) gewürdigt.

Benutzung auf eigene Gefahr, bitte angepasste Kleidung und Schuhwerk, bei Hitze Kopfbedeckung mitnehmen

Wiesenparkplatz neben Kreisstraße 2330 Westernbach – Pfahlbach

Öffnungszeit vorauss. bis Mitte September 2025 (abhängig von Vegetation) täglich 8-22 Uhr

Kostenfreier Eintritt – Spenden erbeten zugunsten der Grundschule Zweiflingen

Weitere Informationen: https://www.hohenloher-perlen.de/veranstaltung/limes-maislabyrinth-68f3dc4715