Limesregion Hohenlohe-Heilbronn legt los

Fast 50 Interessierte nahmen an der Vereinsgründung der „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn“ in der Mehrzweckhalle in Bretzfeld-Scheppach am 23. Februar 2023 teil.

Der Start der neuen LEADER-Förderperiode wurde in der Limesregion feierlich mit der Vereinsgründung und der Wahl des zugehörigen Auswahlgremiums eingeläutet. Dieses setzt sich aus dem Vereinsvorstand sowie einem Fachbeirat zusammen und wird in Zukunft über die zu fördernden Projekte in der neuen LEADER-Region entscheiden. Mit LEADER sollen Projekte in den Bereichen Tourismus und Kultur, Nah- und Grundversorgung, Dorfentwicklung, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz unterstützt werden.

Der Heilbronner Landrat Norbert Heuser betonte in seinem Grußwort die Chancen, die das EU-Förderprogramm LEADER für die Limesregion Hohenlohe-Heilbronn mit ihren 13 Kommunen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger bietet. Der Limesregion steht für die Umsetzungsphase in den nächsten fünf Jahren ein Budget von etwa 2,9 Mio. Euro aus Landes- und EU-Mitteln zur Verfügung. Hinzu kommen weitere Landesmittel aus den Programmen „Innovative Maßnahmen für Frauen“ und der „Landschaftspflegerichtlinie“. Zusätzliche 200.000 Euro jährlich kann der Verein aus dem Bundesprogramm „Regionalbudget für Kleinprojekte“ einsetzen.

„Die Vereinsgründung ist der erste wichtige Schritt für die Limesregion Hohenlohe-Heilbronn. Ich freue mich auf die kommende Förderperiode sowie die Projekte und Ideen, die der Verein entwickeln wird“, so Heuser. Auch Sarah Schmidt, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus im Hohenlohekreis, sieht der neuen Förderperiode sehr positiv entgegen: „Das großartige Engagement aus der Bevölkerung und eine tolle Beteiligung konnten wir bereits im Bewerbungsprozess in den Jahren 2021 und vor allem 2022 erfahren.“ Dieser Schwung solle in die neue Förderperiode mitgenommen werden.

Sabine Eckert-Viereckel, die bis 2015 Bürgermeisterin der Stadt Neuenstein war, wurde von den anwesenden Gründungsmitgliedern einstimmig zur Vorsitzenden des Vereins gewählt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Lassen Sie uns gemeinsam die im Regionalen Entwicklungskonzept erarbeiteten Ziele engagiert verfolgen. Als Botschafter des LEADER-Projektes wird es unsere Aufgabe sein, die Fördermöglichkeiten des LEADER-Programms sowie des Regionalbudgets bekannt zu machen.“

Der Geschäftsführer der Limesregion, Lukas Breuer, erläuterte die nächsten Schritte nach der Vereinsgründung. Diese sind u. a. die Einrichtung der Geschäftsstelle der Limesregion (Am Zollstock 13, 74626 Bretzfeld) sowie die Erstellung einer Website. Seine Aufgaben umfassen die Koordinierung des gesamten LEADER-Prozesses bestehend aus der Projektberatung und -begleitung, der Vereins- und Gremienarbeit sowie der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit.

Hintergrund:

LEADER ist ein Programm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg zur Förderung innovativer Ansätze und Projekte der Regionalentwicklung im ländlichen Raum. Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung ländlicher Regionen in Europa. Das Förderprogramm zeichnet sich durch seinen sogenannten Bottom-Up-Ansatz aus, welcher die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort stärkt. Nähere Informationen finden sich unter www.hohenlohekreis.de/de/tourismus-wirtschaft/leader-2021-2027.

Zur LEADER-Region „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn“ zählen folgende Städte und Gemeinden der Landkreise Heilbronn und Hohenlohekreis: Hardthausen am Kocher, Jagsthausen, Langenbrettach, Möckmühl, Neudenau, Obersulm, Roigheim, Widdern sowie Bretzfeld, Neuenstein, Öhringen (ohne Hauptort), Pfedelbach und Zweiflingen.

Das Regionalbudget für Kleinprojekte ist ein eigenständiges Förderprogramm des Bundes. Es bietet beispielsweise LEADER-Regionen die Möglichkeit, Projektideen mit Gesamtkosten bis zu 20.000 Euro zu unterstützen. Gefördert wird dabei mit einem Fördersatz von 80 %. Hier erhalten die Projektträger ihre Fördergelder direkt von der LEADER-Aktionsgruppe ihrer Region.