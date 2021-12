Main-Tauber Weihnachtscircus: Top-Artisten aus aller Welt

Für den Main-Tauber Weihnachtscircus heißt es vom 23. Dezember bis zum 9. Januar auf dem Volksfestplatz »Manege frei« für die insgesamt dritte Auflage der Großveranstaltung.

Diese hat bei ihrer letzten Auflage bereits mehr als 25.000 Menschen in die Kurstadt gelockt und auch diesmal werden von Veranstalter Rudi Bauer nicht weniger als »die besten Artisten der Welt« für das Taubertal angekündigt. So sind wieder zahlreiche Preisträger internationaler Circusfestivals in einem der größten Circuszelte Europas zu erleben.

Erstmals zu sehen sind die weltberühmten weißen Tiger, eine Hommage an die Magier Siegfried und Roy. Der deutsche Tierlehrer Robano Kübler vereint diese edlen und seltenen Tiere mit anmutigen Bengal-Tigern in einer Dressur der »leisen Töne« mit viel Herz, Respekt und Schmuseeinheiten für die Raubkatzen. Gary Jahn und Conchi Munoz bringen mit den beiden patagonischen Seelöwen Andrew und Nelson echte Flossen-Stars in die Manege.

Auch die weitere Show steckt voller Höhepunkte: Mit der Truppe Zhuk aus Belarus erleben die Gäste vier Weltmeister-Athleten in einer Reck-Show der Superlative. Atemberaubend sind auch die Auftritte eines Fahrrad-Virtuosen aus Moldavien, eines Schlangenmädchens aus der Mongolei und der kolumbianischen Hochseil-Artisten. Für den komischen Part sorgt das italienische Clowns-Duo Salvini. Erstmals werden die Programmpunkte von einem Musical-Sänger und den Las Vegas Show-Girls begleitet. Letztere reisen mit einem gigantischen Kostüm-Fundus voll Glitzer und Glamour nach Bad Mergentheim. »Wir versprechen: die schönste Show für die Region«, kündigt Rudi Bauer an – und das trotz der besonderen Rahmenbedingungen durch Corona.

Für den bestmöglichen Gesundheitsschutz werden nicht nur die aktuell gültigen behördlichen Bestimmungen umgesetzt. Es wird auch ein modernes Heiz- und Belüftungssystem für ständigen Luftaustausch geben und darüber hinaus mehr Veranstaltungen, damit sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf mehr Termine verteilen können. Für den unwahrscheinlichen Fall einer pandemiebedingten Absage der Veranstaltung werden die Ticketpreise zu 100 Prozent zurückerstattet.

Main-Tauber Weihnachtscircus, Do. 23. Dezember 2021 bis So. 9. Januar 2022, Volksfestplatz Bad Mergentheim, Tickets unter Fon: 0170-770 40 20 oder www.mt-weihnachtscircus.de