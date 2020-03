Median Klinik in Bad Mergentheim steht unter Quarantäne

× Erweitern Corona

Nach Positiv-Testung von zwei Patienten steht die Median Klinik in Bad Mergentheim unter Quarantäne.

Immer mehr medizinische Einrichtungen im Hohenlohekreis sind vom Coronavirus betroffen betroffen. Nach Positiv-Testung von zwei Patienten im Median-Krankenhaus Hohenlohe in Bad Mergentheim reagierte man umgehend. Die Betroffenen aus der geriatrischen Abteilung wurden in das Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim verlegt, Mitarbeitende, Mitpatienten und Angehörige sind bzw. werden im Laufe des Tages informiert. Die Median Klinik Hohenlohe mit derzeit 166 Patienten und vier Begleitpersonen steht bis auf weiteres unter Quarantäne. Alle direkten Kontaktpersonen der erkrankten Patienten werden derzeit ermittelt und isoliert. Es handelt sich nach bisherigem Kenntnisstand um zehn Mitarbeitende aus dem Bereich Pflege, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, sowie neun Mitpatienten, von denen der Großteil auf ihren Zimmern isoliert ist und einer aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands ebenfalls in das Caritas-Krankenhaus verlegt wurde. „Das Gesundheitsdezernat des Landratsamts Main-Tauber-Kreis wurde ebenfalls noch am Samstag informiert. Sämtliche Schritte wurden und werden eng mit der Behörde abgestimmt, und wir richten uns streng nach deren Anweisungen“, sagt Nadine Helbig, Kaufmännische Leiterin der Median Hohenlohe Bad Mergentheim.

Mit der Testung aller direkten Kontaktpersonen wurde begonnen. Die Räumlichkeiten wurden mit speziellen Flächendesinfektionsmitteln gesäubert, das Personal in den betroffenen Stationen sowie präventiv in der gesamten Geriatrie mit Schutzkleidung und -masken ausgestattet. Alle Patienten des Hauses – sowohl in der Geriatrie als auch in der Orthopädie – befinden sich derzeit auf ihren Zimmern; die Versorgung wurde auf Zimmeressen umgestellt. Die Patienten erhalten die volle Unterstützung des ärztlichen und pflegerischen Personals. Es werden Doppelschichten gefahren und Mitarbeitende kommen aus ihrer Freizeit in die Klinik zurück, um auszuhelfen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Pflegeheim Drendel in Zweiflingen-Orendelsall, auch hier verordnete das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen. Diese gelten sowohl für die Bewohner des Heims als auch für die Pfleger; Letztere dürfen sich nur zwischen Wohnung und Arbeitsplatz bewegen. Ein Pfleger wurde positiv auf Covid-19 getestet, diverse Bewohner des Heims zeigen Symptome.