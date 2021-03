Miriam Gundel von Miris Pferdewelt berichtet über sich und ihre Leidenschaft.

»Ich bin staatlich geprüfte Physiotherapeutin, 25 Jahre alt, im wunderschönen Hohenlohe geboren und verbringe meine Freizeit, seit ich denken, kann auf dem Rücken der Pferde. Ich durfte schon in jungen Jahren die Magie der Pferde erleben und habe meine Leidenschaft für diese Vierbeiner bis heute im Blut.

Vor fünf Jahren habe ich mir meinen Kindheitstraum erfüllt und meinen treuen Begleiter, ein mittlerweile neunjährigen Schimmelwallach, Tensor, gekauft. Er geht mit mir durch Dick und Dünn und hat mir gezeigt, wie viel Vertrauen und Zuneigung ein Pferd geben kann.

Abschalten vom Alltag, in der Natur die Seele baumeln lassen und die Kraft, Liebe und Wärme eines Lebewesens hautnah zu spüren – das möchte ich Menschen mit und ohne Handicap ermöglichen. In der Reittherapie setze ich mit dem Pferd als Partner, Kollege und bestem Freund psychologische, rehabilitative und pädagogische Maßnahmen um.

Über das Pferd findet man einen komplett neuen Zugang zum Menschen. Es stehen nicht die reiterlichen Fähigkeiten im Mittelpunkt, sondern die Förderung körperlicher und geistiger Beeinträchtigungen.

Reiten spricht den kompletten menschlichen Körper an. Wenn wir reiten, erleben wir den gleichen Bewegungsablauf, den wir beim Gehen benötigen, dies machen wir uns in der Therapie zu nutze. So findet Physiotherapie, weit weg von Praxisräumen, in einer angenehmen Atmosphäre statt.

In einer exklusiven Einzelbetreuung gehen wir, mein Pferd und ich, individuell auf jeden Klienten ein. In unserem kleinen Stall in Bauersbach habe ich die Möglichkeit, das Reiten mit viel Ruhe und Einfühlsamkeit jedem Einzelnen näher zu bringen.

Wir holen jeden dort ab, wo er im Moment steht. Pferde sind extrem aufmerksame und feinfühlige Lebewesen, vor denen wir nichts verbergen können. Sie spiegeln unsere Gedanken und Gefühle und reagieren individuell darauf.

Selbstverständlich sind bei uns auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene willkommen, die Spaß am Reitsport haben und das Reiten gerne unter einem anderen Blickwinkel ausüben möchten.«

Miris Pferdewelt, Vogelsang 30, 74635 Bauersbach, Fon: 0176-44253325