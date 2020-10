Mit Fürstenfass genussvoll durch Herbst und Winter

Die Temperaturen werden kühler, die Tage werden kürzer und das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu. Höchste Zeit, sich auf die kalte Jahreszeit einzustellen und das zurückliegende Jahr einmal Revue passieren zu lassen.

Mit tollen Jahrgängen im Keller ist das Team von Fürstenfass gut in das Jahr 2020 gestartet. Denn nach dem hochgelobten 2018er »Jahrhundert-Jahrgang« konnten auch 2019 qualitativ hoch-

wertige Trauben geerntet werden. Anfang 2020 waren die ersten 2019er Weine bereits abgefüllt. So auch der feinfruchtige Apatura Schillerwein, der mit dem 2019er Jahrgang in die zweite Runde startet. Im gut sortierten Fachhandel und in den Fürstenfass-Verkaufsstellen in Adolzfurt und Ingelfingen erhalten Kunden aktuell »6er Apatura Aktionskartons«. Hier gibt es einen Retro Bluetooth Lautsprecher in Apatura-Optik gratis dazu. Jetzt im Herbst eignet sich der Apatura sehr gut zu Kürbiscremesuppe, im Winter schmeckt er hervorragend zu süßem Gebäck.

Auch für die Weinkellerei Hohenlohe eG war und ist Corona eine große Herausforderung und Einschränkung. So konnte der 70. Geburtstag nicht wie geplant gefeiert werden. Alternativ hat die Weinkellerei Hohenlohe, in Anlehnung an die Anfänge im Jahre 1950, Etiketten im »alten Design« entworfen und zwei »Geburtstagsweine« abgefüllt: Einen 2019er Riesling Spätlese trocken und einen 2018er Lemberger Spätlese trocken. Beides großartige Weinjahrgänge und beides ganz besondere und bedeutende Rebsorten, die die Weinkellerei in 70 Jahren Fürstenfass begleitet und ausgemacht haben. Der Riesling eignet sich perfekt als Begleiter zu rustikalem Vesper. Den »70 Jahre«-Lemberger kann man hervorragend zu kräftigem Wild- oder Rinderbraten servieren.

Die Trauben sind bereits geerntet. »Hohe Qualität aber leider nur sehr geringe Erträge« – so lautet das Ergebnis des 2020er Weinjahrgangs. Grund hierfür waren die Frostnacht Mitte Mai und der extrem warme und trockene Sommer in diesem Jahr. Dennoch wird der 2020er-Jahrgang qualitativ an die beiden vorherigen Top-Jahrgänge anknüpfen können. In wenigen Wochen werden die ersten 2020er Weine abgefüllt.

Leider wird es in diesem Jahr keine normale Vorweihnachtszeit geben. Mit der ein oder anderen Tasse Fürstenfass-Glühwein und ein paar Weihnachtsplätzchen kann man es sich dennoch daheim so richtig gemütlich machen und sich auf Weihnachten einstimmen. Für Silvester hat die Weinkellerei den beliebten Cuvée Sekt jetzt übrigens auch als alkoholfreie Variante in ihrem Sortiment. Schon probiert?

Fürstenfass wünscht eine schöne Weihnachtszeit und viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2021.

