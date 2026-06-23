Musiksommer, Kreativmarkt und Open-Air-Erlebnisse in Rothenburg

Der Juli 2026 verspricht in Rothenburg ob der Tauber wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm vor einzigartiger mittelalterlicher Kulisse. Den Auftakt machen die »Ambassadors of Music«, die im Rahmen ihrer Europa-Tournee vom 2. bis 23. Juli in der Altstadt zu Gast sind. Hunderte junge Musikerinnen und Musiker aus den Vereinigten Staaten sorgen bei insgesamt sieben Terminen für sommerliche Konzertstimmung. Die Chöre treten jeweils um 14 Uhr in der Franziskanerkirche auf, bevor um 16 Uhr die Orchesterkonzerte auf dem Marktplatz folgen. Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich und kostenfrei.

Am 4. und 5. Juli verwandelt der 7. HandmadeART Markt den Grünen Markt und den Kirchplatz in eine Bühne für kreatives Design und hochwertige Handwerkskunst. Jeweils von 11 bis 18 Uhr präsentieren ausgewählte Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Deutschland ihre handgefertigten Produkte – von Mode, Schmuck und Wohnaccessoires über Kunst und Papeterie bis hin zu kulinarischen ­Spezialitäten. Die Besucher erwartet ein besonderes Einkaufserlebnis mit individueller Handarbeit und persönlichem Charakter. Am Sonntag, 5. Juli, lädt zudem der Rothenburger Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Expand Foto: Marc Herrann Tina Turner Tribute Show – Simply Tina

Musikalisch geht es auch zum Monatsende weiter: Am 24. Juli wird Mozarts Meisterwerk »Die Zauberflöte« als szenisches Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz aufgeführt. Die berühmte Oper erzählt die Geschichte vom Kampf zwischen der Königin der Nacht und Sarastro und begeistert seit Generationen mit ihrer zeitlosen Musik und der Botschaft von Liebe, Menschlichkeit und dem Sieg des Guten. Nur einen Tag später, am 25. Juli, folgt mit der »Tina Turner Tribute Show – Simply Tina« ein weiteres Highlight. Sängerin Bonita Niessen bringt gemeinsam mit Band und Background-Sängerinnen die größten Hits der Musiklegende auf die Bühne und lässt die Energie von Tina Turner auf dem Marktplatz lebendig werden. Ein Sommer voller Musik, Kreativität und besonderer Momente. Nach den musikalischen Höhepunkten im Juli steht im August der Genuss im Mittelpunkt. Weinliebhaber sollten sich den 12. bis 16. August vormerken, wenn sich der Grüne Markt erneut in das stimmungsvolle ­Rothenburger Weindorf verwandelt.

Do. 2. , So. 5., Mi. 8., Mi. 15., Fr. 17., Mo. 20., und Do. 23. Juli: Ambassadors of Music, jeweils um 14 Uhr in der Franziskanerkirche und um 16 Uhr auf dem Marktplatz

Sa. 4. und So. 5. Juli: 7. HandmadeART Markt, 11 bis 18 Uhr auf dem Grünen Markt und dem Kirchplatz

Fr. 24. Juli: Die Zauberflöte auf dem Marktplatz

Sa. 25. Juli: »Tina Turner Tribute Show – Simply Tina« auf dem Marktplatz

Mi. 12. bis So. 16. August: Rothenburger Weindorf

Mehr Infos unter www.rothenburg.de