Mutmaßlicher Frauenmörder in Schwäbisch Hall gefasst

Der Kreis Schwäbisch Hall wurde von mehreren Morden an Seniorinnen erschüttert. Jetzt wurde ein mutmaßlicher Täter verhaftet.

Als eine 89-jährige Seniorin in Michelbach an der Bilz tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, vermutete die Polizei bald einen Zusammenhang zwischen dem ähnlichen Todesfall einer 77-jährigen in Schwäbisch Hall. Beide Fällen gleichen sich. Am vergangenen Dienstag wurde ein 31-jähriger Verdächtiger serbischer Abstammung ohne festen Wohnsitz festgenommen, der sich bislang jedoch in Schweigen hüllt. Die Polizei geht von einem finanziellen Motiv für die Morde aus. Es besteht die Möglichkeit, dass der Verdächtige zudem für andere Raub- und Mordfälle in der Region verantwortlich ist, etwa für den Tod einer 94-jährigen Seniorin aus Schwäbisch Hall im Jahr 2020. Auch ein 89-jähriger Mann könnte zu den Opfern gehören. Viele Fragen sind nach wie vor ungeklärt, etwa, ob der Verdächtige bereits in seiner serbischen Heimat verhaltensauffällig war oder Vorstrafen hatte. Auch bezüglich der Mordwaffe besteht noch Unklarheit. Der Verdächtige kam laut eigener Aussage erst im Dezember 2022 mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Deutschland. Aktuell werden ihm Mord und Totschlag vorgeworfen. Die Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten geht derweil weiter.