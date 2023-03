Neue Auflage: "In Künzelsau ist was los!"

Sommer in der Stadt, Theater im Fluss, Stadtfest, Würth Open Air, Wirtschaftsmesse – in Künzelsau wird in diesem Frühjahr und Sommer wieder einiges geboten, die Aufzählung ließe sich problemlos noch fortführen.

Alle Veranstaltungen von April bis September sind nun in der druckfrischen Ausgabe der Broschüre „In Künzelsau ist was los!“ nachzulesen. Neben den Veranstaltungen gibt es auch Informationen zu Museen und Kultureinrichtungen, Freizeitangeboten, Rad- und Wanderwegen, Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten und vieles mehr.

Die handliche Broschüre richtet sich an eine breite Zielgruppe. Sowohl Einwohnerinnen und Einwohner als auch Besucherinnen, Besucher und Unternehmen werden angesprochen.

Ab sofort ist die neue klimaneutral gedruckte Broschüre „In Künzelsau ist was los“ im Umlauf und im Bürgerbüro im Künzelsauer Rathaus und in den Geschäften in Künzelsau erhältlich sowie über die städtische Homepage unter www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos abrufbar.