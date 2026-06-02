Neue Baumvielfalt in Künzelsau

Im Wertwiesenareal werden derzeit insgesamt 55 neue Gehölze gepflanzt. Die Maßnahme umfasst 39 Bäume und 16 Sträucher und wird durch die Förderung der KfW-Bank ermöglicht, die bundesweit Projekte in den Bereichen Klima, Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt.

Die Pflanzungen erfolgen unter anderem am Kocherfreibad, entlang des Kocherufers sowie rund um den Spielplatz beim Biergarten. Ziel der Maßnahme ist es, die Aufenthaltsqualität im beliebten Freizeit- und Naherholungsgebiet weiter zu verbessern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung zu leisten.

Durch die neuen Bäume entstehen künftig zusätzliche Schattenflächen, die insbesondere an heißen Sommertagen für ein angenehmeres Klima sorgen. Gleichzeitig stärken die Pflanzungen die ökologische Vielfalt und werten das Areal nachhaltig auf.

Zu den neu gepflanzten Arten gehören unter anderem die Amerikanische Esche „Autumn Purple“ (Fraxinus americana ‘Autumn Purple’), der fruchtlose Platanenblättrige Maulbeerbaum (Morus platanifolia ‘Fruitless’), die Esskastanie (Castanea sativa) sowie die Pyramiden-Hainbuche (Carpinus betulus ‘Fastigiata’). Ergänzt werden sie durch zahlreiche weitere Baum- und Straucharten. Die Pflanzarbeiten wurden in den vergangenen zwei Wochen durchgeführt und sind nun abgeschlossen. Mit der Erweiterung des Baumbestands werden die Wertwiesen langfristig grüner, klimaresilienter und noch attraktiver für Besucherinnen und Besucher gestaltet.

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de