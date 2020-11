Neue Broschüre „In Künzelsau ist was los“

Die neue Broschüre „In Künzelsau ist was los“ umfasst neben dem bisherigen städtischen Kulturprogramm weitere Veranstaltungen und Aktionen von verschiedenen Akteuren in Künzelsau.

Außerdem wurden in die Broschüre touristische Schwerpunkte integriert. „Das Ziel der neuen Broschüre ist es kompakt zu veranschaulichen, was in Künzelsau alles los und geboten ist. Dazu zählen nicht nur die vielfältigen Angebote und Veranstaltungen im Kunst- und Kulturbereich, sondern auch Erlebnistouren, Stadtführungen oder die vielseitigen Rad- und Wanderwege in und um Künzelsau. Pandemiegerecht könnten wir einiges möglich machen. Alle Beteiligten sind bereit, sobald sich die Lage deutlich verbessert“, so Bürgermeister Stefan Neumann.

Die handliche Broschüre richtet sich an eine breite Zielgruppe. Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Besucherinnen und Besucher und Unternehmen sollen angesprochen werden. Um so aktuell wie möglich und an die Jahreszeiten angepasst zu sein, erscheint die Broschüre als eine Herbst- und Winterausgabe jährlich im Oktober und als eine Frühjahr- und Sommerausgabe jährlich im März.

Seit Oktober 2020 ist die neue Broschüre im Umlauf und im Bürgerbüro im Künzelsauer Rathaus, in den Geschäften in Künzelsau sowie in den Rathäusern im Hohenlohekreis erhältlich. Außerdem ist die Broschüre als PDF-Dokument hier zu finden.