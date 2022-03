Neue Broschüre "In Künzelsau ist etwas los"

Die Kreisstadt präsentiert sich vielseitig und gestaltet gemeinsam mit vielen die Zukunft – für ein starkes Künzelsau

„‘In Künzelsau ist was los!‘ Treffender lässt es sich nicht sagen und der Blick in unsere Broschüre bestätigt es: Wir starten mit mehr als 50 Veranstaltungen in den Frühling und bieten mit vielen Akteuren in den nächsten Monaten ein hochkarätiges Programm über den ganzen Sommer hinweg – für alle Altersgruppen und Interessen“, freut sich Bürgermeister Stefan Neumann. In diesen Tagen ist das sonnengelbe Heft erschienen und wird gerade in Künzelsau verteilt. Mehr als 30 städtische Veranstaltungen vom Kindertheater, über Konzerte, Märkte bis zum Landeskinderturnfest stehen in dem hundert Seiten starken Heft. Hinzukommen Vorlesestunden, Stadt-, Stadtteil-, Weinerlebnis-, Segway-, E-Bike- und botanische Führungen. Vorschläge für Rad- und Wandertouren sind ebenso enthalten wie ein Überblick über die Kultureinrichtungen.

Kultur für alle

„In Zeiten wie diesen ist Kultur besonders wichtig, weil sie Menschen zusammenführt“, sagt Künzelsaus Ehrenbürgerin Ursula Berner, die auch dieses Jahr Mittel aus der Albert Berner-Stiftung für die Kulturarbeit der Stadt zur Verfügung stellt. „Besonders die Förderung der Kinder gibt ihnen Rüstzeug für ihr weiteres Leben. Künzelsau leistet dazu einen wertvollen Beitrag und wir freuen uns, das unterstützen zu dürfen.“ Neben Kinderaufführungen in der Stadthalle ist es mit dem Engagement der Stiftung zusätzlich möglich knapp 30 Aufführungen in einzelnen Klassen in den städtischen Schulen aufzuführen. Mit diesen Klassenzimmerstücken kommt das Theater in die Schule und hat bereits im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass viele Kinder trotz der Corona-Vorgaben Theater live erleben konnten.

Jubiläen mal vier

Das Wochenende am 21. und 22. Mai steht im Zeichen des historischen Wahrzeichens von Künzelsau: Seit 500 Jahren ist das Alte Rathaus das Herzstück der Stadt und dessen Jubiläum wird mit einem bunten Programm gefeiert.

Eine Ausstellung im Stadtmuseum „Fluren, Stadtteile – eine Verwaltung“ erinnert ab 19. Mai nicht nur an die sehr alte Geschichte des historischen Gebäudes, sondern auch an die 50 Jahre Kommunal- und Kreisreform. Acht umliegende Dörfer kamen zur Stadt Künzelsau hinzu, an deren Entwicklung erinnert wird.

Am 3. Juni werden 30 Jahre Städtepartnerschaft mit der ungarischen Partnerstadt Marcali und 50 Jahre städtische Jugendmusikschule mit einem Jubiläumskonzert im CARMEN WÜRTH FORUM gewürdigt.

Sommer in der Stadt

“Zwölf verschiedene Bands aus der Region machen Live-Musik und wir laden an gemütlichen Plätzen in der Innenstadt mit Palmen, Sandflächen und Liegestühlen zum Verweilen ein,“ erklärt Renate Kilb von der Stadtverwaltung. Bei ihr laufen die Fäden für die Veranstaltungen und das städtische Kulturprogramm zusammen. „Menschen aus anderen Herkunftsländern, die bei uns Heimat gefunden haben, beteiligen sich mit typischen Gerichten und Musik aus ihren Ursprungsländern“, so Renate Kilb. „Unsere Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf griechische, syrische und osteuropäische Köstlichkeiten.“

Mit diesen Sommerabenden werden die beiden Schwerpunktziele bedient, die der Gemeinderat für die strategische Ausrichtung der Arbeit der Stadtverwaltung im Jahr 2022 vorgegeben hat: Integration und Infrastruktur. Das bestätigt auch Bürgermeister Stefan Neumann: „Das Format ‚Sommer in der Stadt‘ hat sich als wunderbare Veranstaltungs-Reihe etabliert. Wie schön, dass wir auch im Sinne der Integration Menschen aus anderen Herkunftsländern einbinden können. Dazu gehört auch eine gut funktionierende und lebendige Innenstadt.“

Attraktive Aktionen des Einzelhandels

Auch die gut aufgestellten Einzelhandelsgeschäfte sind ein herausragender Garant pulsierendes Leben in der Stadt. In der Werbegemeinschaft haben sich die Einzelhändler zusammengeschlossen und organisieren Mitternachts-Shopping, City-Dinner-Touren, Sonderverkaufsaktionen wie den Kraut- und Rübenmarkt oder den Kinderflohmarkt und laden zu verkaufsoffenen Sonntagen ein - der nächste findet bereits am 3. April statt.

Für ein starkes Künzelsau / Strategie 2030: Infrastruktur & Integration

Als Mittelzentrum im Hohenlohekreis übernimmt Künzelsau eine wichtige Versorgungsfunktion – auch für die umliegende Bevölkerung mit dem Anspruch, Wohnen, Arbeiten und Leben optimal zu verbinden und nachhaltig zu gestalten. Auf der Agenda stehen die Neugestaltung des Stadteingangs an der Stuttgarter Straße, der Ausbau von Kindergarten- und Schulgebäuden, die Sanierung von Sporthallen, der Glasfaserausbau und vieles weitere. Zu guten Lern- und Lebensbedingungen gehört aber nicht nur eine gute bauliche Infrastruktur, sondern auch ein gutes Miteinander. Um stark zu sein, braucht es ein Gemeinschaftsgefühl für ganz Künzelsau, um alle Menschen in die Gemeinschaft zu integrieren. „Mit unserem Begleitprogramm zeigen wir, dass wir vielseitig sind und gestalten gemeinsam unsere Zukunft – für ein starkes Künzelsau!“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Danke allen, die zum Gelingen der vielen Aktionen und Veranstaltungen beitragen. Danke auch den zahlreichen Veranstaltern und Kulturschaffenden.“ Das Begleitprogramm online: https://kuenzelsau.de/starkeskuenzelsau2022

Broschüre zum Nachschlagen

Ab sofort ist die neue Broschüre „In Künzelsau ist was los“ im Umlauf und im Bürgerbüro im Künzelsauer Rathaus und in den Geschäften in Künzelsau erhältlich. Was Frühjahr und Sommer in Künzelsau so alles zu bieten haben, ist in der handlichen Broschüre nachzulesen. Sowohl Einwohnerinnen und Einwohner als auch Besucherinnen, Besucher und Unternehmen werden angesprochen.

Reservierungen und Informationen

Für die unten gekennzeichneten Veranstaltungen*) wird um Anmeldung bei der Stadtverwaltung Künzelsau gebeten. Die reservierten Karten werden Corona bedingt bis auf weiteres erst an der Tages-/Abendkasse ausgegeben. Dort gibt es für die meisten Veranstaltungen auch noch Karte für den spontanen Gast, der sich kurzfristig für einen Besuch entscheidet. Kontakt für Reservierungen und Informationen: Renate Kilb, renate.kilb@kuenzelsau.de, 07940 129-121. Auch auf der städtischen Homepage sind die Broschüre und die vielfältigen Angebote in Künzelsau zu finden:

https://kuenzelsau.de/freizeit+und+kultur/inkuenzelsauistwaslos

https://kuenzelsau.de/starkeskuenzelsau2022