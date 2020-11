Neue Fahrtreppe für Bergbahn in Künzelsau

An der Talstation der Bergbahn in Künzelsau hat die ThyssenKrupp Aufzüge GmbH aus Neuhausen in den letzten Tagen eine neue elektrische Fahrtreppe eingebaut.

Voraussichtlich Ende nächster Woche sind auch die Arbeiten im Gehwegbereich abgeschlossen: Um die Treppe werden Pflasterbeläge angepasst und erneuert.

In den vergangenen Jahren war die alte Anlage störanfällig und es kam immer wieder zu hohen Reparaturkosten. „Hauptsächlich im Winterhalbjahr hatten wir viele Störfälle“, so Bernd Scheiderer, Leiter des Stadtbauamtes. „Die Elektronik der Fahrtreppe kam mit Temperaturen unter null Grad nicht klar.“ So hat die Stadtverwaltung die Erneuerung der 21 Jahre alten Fahrtreppe in der ersten Jahreshälfte ausgeschrieben. Der Gemeinderat hat im Juni einstimmig beschlossen, die Fahrtreppe, die seit Inbetriebnahme der Bergbahn im Jahr 1999 ihren Dienst getan hat, komplett zu erneuern und die Arbeiten an die günstigste Anbieterin, die ThyssenKrupp Aufzüge GmbH zu vergeben. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rund 262.000 Euro.

„Die Treppenanlage ist dann auf dem neuesten technischen Stand und für den Außenbereich ausgelegt“, erklärt der Betriebsleiter der Bergbahn Günter Kantenwein. „Sie sollte mit Temperaturen bis minus 15 Grad Celsius noch gut klarkommen.“

Die Künzelsauer Bergbahn, eine Standseilbahn, die im Jahre 1999 in Betrieb genommen wurde, verbindet das im Tal gelegene Stadtzentrum mit dem Wohngebiet Taläcker auf der Höhe. In erster Linie als umweltfreundliches und leistungsfähiges Nahverkehrsmittel gebaut, ist sie auch für Besucher der Stadt eineSehenswürdigkeit. Die Standseilbahn überwindet auf einer Strecke von 1.034 Metern einen Höhenunterschied von rund 170 Metern. 2015 wurde die Bergbahn generalsaniert.

Die Bahnanlage ist mit einem Aufzug und der Fahrtreppe an der Talstation barrierefrei. Die Bergstation ist ebenfalls ebenerdig, also barrierefrei zugänglich. Mit rund 30.000 Fahrten werden ungefähr eine halbe Million Fahrgäste im Jahr befördert.