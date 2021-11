Neue Höchststände bei Corona-Inzidenzen in Hohenlohe

In ganz Deutschland schnellen die Indzidenzwerte nach oben – ein weiteres Mal ist der Landkreis Hohenlohe besonders betroffen.

Stand Donnerstag, 11. November, liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Hohenlohekreises bei 338,8 pro 100.000 Einwohner, ein neuer Höchstwert. Besonders Pflegeheime in der Region erwiesen sich als anfällig, zwei Pflegeheime in Öhringen und eines im Kochertal, zusätzlich zu einem Unternehmen im Jagsttal, entwickelten sich im Verlauf der letzten Woche zu Ausbruchsherden. Zudem ist die Öhringer Intensivstation in der Zwischenzeit stark belastet – die Anzahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern und auf Intensivstationen entscheidet, ob die Alarmstufe erreicht wird und neue Maßnahmen in Kraft treten. Entscheidend ist der Landeswert, dieser darf 390 nicht überschreiten. Sprecher des Hohenloher Krankenhauses in Öhringen berichteten, dass die Lage zwar noch zu bewältigen sei, aber bald ähnlich ernst sein könnte wie vor einem Jahr.

Auch in den umliegenden Landkreisen ist die Inzidenz unverändert hoch, im Main-Tauber-Kreis liegt sie bei 373,1, im Landkreis Schwäbisch Hall bei 373,0 (jeweils Stand 11.11.) und im Landkreis Ansbach bei 387,4 (Stand 12.11.). Bayern arbeitet mit dem "Krankenhausampelsystem" – die Krankenhausampel steht aktuell auf rot, da in ganz Bayern mehr als 600 Covid-Patienten auf Intensivstationen liegen.