Neues Schnelltestzentrum in Bretzfeld bietet kostenlose Bürgertests

Da der Bedarf an Schnelltests auch im Hohenlohekreis ungebrochen hoch ist, gibt es ab sofort im neuen Schnelltestzentrum Brettachtal in Bretzfeld die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Auch Bürgermeister Martin Piott zeigt sich begeistert.

Direkt nach den Osterfeiertagen eröffnete das Schnelltestzentrum Brettachtal in der zentral und verkehrsgünstig gelegenen Brettachtalhalle in der Humboldtstraße 3 in Bretzfeld. Dort kann man sich nach Terminvergabe an sieben Tagen die Woche kostenfrei testen lassen. »Was hier in nur wenigen Tagen auf die Beine gestellt wurde, ist sehr beeindruckend«, äußerte sich Bretzfelds Bürgermeister Martin Piott, der sich am Eröffnungstag am 7. April ebenfalls testen ließ. »Es ist eine echte Erleichterung für die Bürger und bietet eine gute Möglichkeit, zukünftig wieder etwas mehr Flexibilität in den Alltag zu bekommen.«

Als Betreiber wurde das Dienstleistungsunternehmen Little Pinguin aus Ellhofen eingebunden, das bereits durch das Schnelltestzentrum Weinsberger Tal Erfahrungen mit dem Betrieb einer solchen Einrichtung hat. Little Pinguin hat in der Brettachtalhalle vier Testkabinen eingerichtet, in denen jeweils im Vier-Minuten-Rhythmus die Schnelltests durchgeführt werden. Bei dem Schnelltest selbst führt das medizinisch-geschulte Personal im Testzentrum einen Nasenabstrich im vorderen Bereich durch – dank der neuartigen Schnelltests muss der Abstrich nicht im Rachen oder tiefen Nasenraum abgenommen werden. Somit ist dieser deutlich angenehmer für die Getesteten. Das Ergebnis des Schnelltests liegt bereits nach ca. 15 Minuten vor und kann den Getesteten auf digitalem Wege sofort mitgeteilt werden, ohne dass man vor Ort auf das Ergebnis warten muss. Michael Wieland von Little Pinguin erklärt: »Wir wollen eine schnelle Abwicklung gewährleisten.«

Auch Bürgermeister Martin Piott nahm das Testangebot in der Brettachhalle in Anspruch. Er ist begeistert, dass bereits eine so rege Nachfrage herrsche: »Seitens der Bürgerschaft habe ich sehr viel positive Rückmeldung auf das Angebot bekommen.« Piott sei dankbar, mit Little Pinguin einen Partner gefunden zu haben, »der eine professionelle Abwicklung und vor allem eine derart hohe Testfrequenz an sieben Tagen die Woche gewährleistet. Als Stadt hätten wir das sonst in dieser Form nicht leisten können«, so Piott.

Die Schnelltests werden als Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes (TestV) kostenfrei durchgeführt. Alternativ werden Schnelltests auch für Selbstzahler angeboten. Unter der Homepage www.sz-br.de kann bequem ein Termin gebucht werden. Auch eine telefonische Reservierung ist unter 0151-6403-9288 möglich.

»Viele Menschen sind bereits vor dem ersten Auftreten von Symptomen ansteckend oder bleiben bei Ansteckungsgefahr ganz symptomfrei. Die neuen kostenlosen Bürgertests machen es möglich, Corona-Infektionen mit hoher Sicherheit schnell zu erkennen«, so Michael Wieland von Little Pinguin. Auch Bürgermeister Martin Piott betont, wie wichtig es sei, sich regelmäßig testen zu lassen: »Nur so ist eine allmähliche Rückkehr in die Normalität wieder möglich.« Die Schnelltests seien ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

Neben den kostenfreien Bürgertests können im Schnelltestzentrum Brettachtal auch Firmen, die einen Schnelltest ihrer Mitarbeiter wünschen, außerhalb der Öffnungszeiten Termine buchen. Alternativ können auf Anfrage auch mit dem mobilen Einsatzteam Schnelltests bei Unternehmen oder Schulen vor Ort vereinbart werden. Interessenten wenden sich in diesem Fall telefonisch oder per E-Mail an das Schnelltestzentrum.

Schnelltestzentrum Brettachtal

Brettachtalhalle

Humboldtstraße 3, 74626 Bretzfeld

Telefon-Hotline: 0151-6403-9288

E-Mail: kontakt@sz-br.de

Homepage: www.sz-br.de

Öffnungszeiten

Mo 9-12 Uhr 17-20 Uhr

Di 17-20 Uhr

Mi 9-12 Uhr 17-20 Uhr

Do 17-20 Uhr

Fr 17-20 Uhr

Sa 8-12 Uhr 13-16 Uhr

So 8-12 Uhr