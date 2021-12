Neues Testzentrum Schwäbisch Hall Solpark eröffnet am 14. Dezember

Die weiterhin hohen Coronazahlen und übervollen Intensivstationen zeigen, dass wir mitten in der vierten Coronawelle sind. Das Instrument der Schnelltests und PCR-Tests rückt in den letzten Wochen wieder verstärkt in den Fokus. Um die weiterhin sehr hohe Nachfrage bedienen zu können, wird am Dienstag, den 14. Dezember im Solpark in Schwäbisch Hall ein neues Covid19 Testzentrum eröffnet. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl bereit. Das neue Testzentrum wird an allen Wochentagen in Betrieb sein. Neben kostenlosen Bürgertestungen werden auch alle Formen von PCR-Testungen durchgeführt.

Das neue Testzentrum Schwäbisch Hall Solpark eröffnet am Dienstag, den 14. Dezember 2021 mit einem großen Angebot. So werden nicht nur kostenlose Bürgertests als Schnelltests angeboten, sondern insbesondere auch PCR-Testungen durchgeführt. Der RT-PCR-Labortest gilt als das sicherste Verfahren, um eine Coronainfektion nachzuweisen. Dabei wird Erbgut des Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen.

Der Eröffnung des neuen Testzentrums Schwäbisch Hall Solpark gingen intensive Gespräche mit Stadt, Landkreis und Gesundheitsamt voraus, denn der Bedarf im Landkreis nach schnellen und zuverlässigen PCR-Testungen war groß. Denn durch die rechtzeitige Erkennung und Handlungsmöglichkeit trägt der PCRTest zu einem hohen Anteil dazu, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und einzudämmen.

Mit dem Dienstleistungsunternehmen LPM & S Services UG aus Öhringen wurde ein erfahrener Betreiber gefunden, der bereits mehrere Testzentren betreibt, unter anderem in Schwäbisch Hall (Schulzentrum West), Kupferzell, Öhringen, Bretzfeld, Weinsberg und Obersulm.

In den großzügigen Räumlichkeiten im Solpark, postalische Adresse „Im Hardt 82“, wurden insgesamt neun Kabinen eingerichtet: Fünf davon stehen für die kostenlosen Bürgertestungen zu Verfügung, vier sind stehen exklusiv für PCR-Testungen bereit.

Die Ergebnisse der Schnelltests liegen bereits nach ca. 15 Minuten vor. Diese können dann von den Getesteten gleich digital abgerufen werden – man muss nicht vor Ort auf das Ergebnis warten. „Wir wollen eine schnelle und möglichst kontaktlose Abwicklung gewährleisten.“ so Betriebsleiter Michael Wieland. Alle Tests sind an das digitale EU-Zertifikat und die Corona Warn App angeschlossen. Außerdem sind die Testergebnisse an verschiedene Kontaktverfolgungs-Apps angebunden, zum Beispiel an LUCA, DARF-ICHREIN, VISITO u.a.

Die Schnelltests werden nach wie vor als kostenloser Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes durchgeführt. Unter der Homepage www.schnell-test-zentrum.de kann bequem ein Termin gebucht werden. Oder man kann einfach so – auch ohne Termin – vorbeikommen.

Das Testzentrum Schwäbisch Hall Solpark ist aber vor allem auf PCR-Testungen spezialisiert. Vier Kabinen stehen hierzu bereit. So können PCR-Tests gebucht werden, die beispielsweise für Urlaubs- oder Geschäftsreisen benötigt werden. Es können aber auch kostenlose PCR-Tests zum Freitesten nach überstandener Corona-Infektion oder zur Überprüfung nach positivem Schnelltest in einem Testzentrum gebucht werden. Für letztere wird ein Nachweis benötigt. Außerdem wird im neuen Testzentrum in Kürze ein PCR-Express-Test angeboten, bei dem das Ergebnis schon innerhalb von zwei Stunden vorliegt.

Die Stadt und der Landkreis begrüßen das neue Testzentrum Schwäbisch Hall Solpark. Der Standort ist ideal: eine sehr bekannte Adresse, verkehrstechnisch sowohl individuell als auch über den ÖPNV hervorragend erreichbar. Auch die Anbindung an die Schwäbisch Haller Umgebung und die Nähe zur Innenstadt passt.

Der kostenlose Bürgertest im Testzentrum Schwäbisch Hall Solpark ist für alle Bürger im Landkreis und den benachbarten Landkreisen offen, somit natürlich auch für die vielen Besucher der Stadt Schwäbisch Hall mit ihren touristischen Attraktionen, als Einkaufsstadt und für die Gastronomie.

„Immer noch ist das Testen ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.“, beschreibt Michael Wieland die Bedeutung. Der Bedarf ist gerade unter dem Eindruck der aktuell hohen Inzidenzen entsprechend groß. Ab Dienstag, den 14. Dezember können sich Bürger*innen mit einer Terminbuchung unter www.schnell-test-zentrum.de ihren kostenlosen Bürgertest sichern.

Firmen, Organisationen oder Vereine haben die Möglichkeit, außerhalb der Öffnungszeiten Termine zu buchen. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail an das Testzentrum.

Testzentrum Schwäbisch Hall Solpark

Im Hardt 82, 74523 Schwäbisch Hall

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

E-Mail: kontakt@schnell-test-zentrum.de

Homepage: www.schnell-test-zentrum.de

Eröffnung: Dienstag, 14. Dezember 2021

Öffnungszeiten

Montag 9:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Mittwoch 9:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Freitag 9:00 - 12:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr

Samstag 9:00 - 15:00 Uhr

Sonntag 9:00 - 14:00 Uhr

