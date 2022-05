11. Ausbildungsmesse in Rot am See, 22.06.22

Die Ausbildungsmesse »Der Marktplatz« öffnet wieder die Türen im Forum in Rot am See am 22. Juni von 18 bis 20.30 Uhr.

Wieder einmal bringt die Messe in Rot am See Schüler und Firmen mit deren Azubis zusammen, damit sie sich auf Augenhöhe über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten austauschen können. Diese Jahr stellen ca. 40 Firmen ihre Ausbildungsberufe vor, beraten und beantworten Fragen von Schülern und Eltern.

Diese Messe zeichnet sich durch ihre Kompaktheit aus: Gespräche führen, Informationen einholen, Broschüren und Kontaktdaten mit nach Hause nehmen. Und das alles von 18 bis 20.30 Uhr. Die beteiligten Betriebe loben das Konzept und die daraus resultierenden guten und intensiven Gespräche mit den Schülern. Schon oft entstand auch gleich ein Termin für ein Vorstellungsgespräch daraus, auf das in einigen Fällen der Ausbildungsvertrag folgte.

Die Messe wurde ursprünglich als Teil des Berufsorientierungsprogramms »Bildung macht stark!« von »Kompetenz & Bildung, Kunert & Buckel GbR« im Jahr 2011 ins Leben gerufen und diente unterstützend zum Austausch über Berufe und Ausbildungen. Nach kurzer Zeit wurde die Ausbildungsmesse zum »Selbstläufer« mit einem Einzugsgebiet von Bad Mergentheim bis Ellwangen und von Rothenburg bis Schwäbisch Hall.

In der Hauptfunktion ist »Kompetenz & Bildung, Kunert & Buckel (Inhaber Marcus Buckel)« ein Bildungsträger im Bereich Deutschkurse (Integrations- und Alphabetisierungskurse im Auftrag des Bamf/ Firmenkurse / Kurse im Auftrag des Landratsamts).

Aufgrund der Messe und des großen Netzwerks von ca. 300 regionalen Firmen aus den Bereichen Industrie, Dienstleitung und Handwerk, kommen immer häufiger Kursteilnehmer, Schüler oder Eltern auf K&B zu und fragen nach Adressen für Ausbildungsplätze oder Stellenangebote. Zur Hilfestellung wurde aktuell auf der Webseite von K&B der Bereich »Regionale Ausbildungsangebote« freigeschaltet. Hier können sich alle Interessierten über Ausbildungsplätzen oder Stellenausschreibungen informieren, die nach Orten sortiert sind. Die Anzahl der teilnehmenden Firmen wächst von Woche zu Woche.

11. Ausbildungsmesse »Der Marktplatz«, Mi. 22. Juni, 18 bis 20:30 Uhr, Forum, Rot am See, www.kompetenzundbildung.de