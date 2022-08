Night of Music Öhringen

Am 30. September steht nach zweieinhalb Jahren endlich wieder die Night of Music in Öhringen an. An diesem Freitagabend wandelt sich die Innenstadt zum 21. Mal zur Musikmeile und die Hohenloher zu Feierbiestern.

Auch in diesem Jahr gibt es bei der Night of Music wieder ein ebenso vielseitiges wie breit gefächertes musikalisches Angebot. Patrick Gläser, Kirchenmusiker in Öhringen und Neuenstein,

arrangiert unter dem Namen »ORGELROCKT« in der Stiftskirche von 20 bis 21 Uhr Popsongs, Rock und symphonische Filmmusiken für die Kirchenorgel. Der Eintritt zur Auftaktveranstaltung ist frei und ohne Bändchen möglich.

Im »Zur Altstadt Bar & Pub« zelebrieren die beiden Ausnahemgitarristen von Magic Acoustic Guitars meisterliche Spielfreude.

Die Lust auf gute Musik, die Lust auf Show, die Lust auf Spaß hat die ehrenwerten Rampensäue von U.E.f.A.a.A. zusammengebracht. Im Café de Paris geben sie Songs aus allen Stilen und Epochen der Musikgeschichte wieder.

Was vor 20 Jahren als Hommage an die Zeit der »Neuen Deutsche Welle« begann, hat sich als eine der beliebtesten und erfolgreichsten PartybandsDeutschlands etabliert: Knutschfleck sorgen im Schlosskeller für Stimmung.

Die mit elf Musikern größte Band der Night of Music 2022 ist im Hoftheater zu Gast: Supersonic spielen Soul-Klassiker sowie Funk- und Disco-Highlights aus den 70ern und 80ern sowie

Neueres aus den 2000er-Jahren.

The Beat Brothers geben im Haus an der Walk Gas: Handgemachte Gitarrenmusik von 1960 bis heute ist das Metier der vier sympathischen Musiker. Wenn Jimby Jones im Louise Schlosscafé & Bar in die Instrumente greifen, schwingt mit jedem Ton eine gehörige Portion gute Laune, Witz und Charme mit.

Akustik- und Bassgitarre, E-Piano und Cajon – mehr brauchen The Uniques nicht für ihren unverwechselbaren Unplugged-Sound, den es im Württemberger Hof zu hören gibt.

Im Ristorante Da Vinci haben Little Miss Martin ein gehaltvolles und ausgewogenes Menü aus Soul, Funk, Pop und Rock zubereitet. Derweil rocken Michel & Friends im altehrwürdigen Kino Scala und The Ponycars sorgen in Gents Barbershop für splitternde Tasten und virtuose Soli.

Südamerikanische Hitze bringen Crema Latina mit Bachata-, Merenque- und Salsa-Rhythmen ins Dolce Vita, Dragon Fire legen in der Volksbank Hohenlohe einen feurigen Auftritt hin und Crazy Zoo, eine Institution der hiesigen Livemusikszene, gehen in der Kultura mit dem Rasenmäher durch die Musikgeschichte.

In Rocks Brewpub & Rockbar schließlich sind Seattle Overdrive zu hören: Ihr Markenzeichen sind hämmernde Drums, ein vibrierender Bass und ausdrucksstarker Gesang.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Die begehrten Eintrittsbändchen sind erhältlich bei der Hohenloher Zeitung, bei der Buchhandlung Rau, den teilnehmenden Lokalitäten sowie unter reservix.de. Die vor Corona bereits verkauften Bändchen behalten weiter ihre Gültigkeit.

Night of Music, Fr. 30. September, 20 Uhr, Innenstadt, Öhringen, Vollständiges Programm und alle Informationen unter www.nightofmusic.net