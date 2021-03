Öhringen und Umgebung: Vielfältige Touren

Wandern und Fahrradfahren in Öhringen und Umgebung: Wer Bewegung und Radeln in der Natur liebt, stößt in Öhringen und bei den Hohenloher Perlen auf eine bunte Vielfalt an gut ausgeschilderten Touren.

Eintägige Rundtouren oder mehrtägige Streckentouren – egal ob Familie oder Aktivurlauber – für jeden ist etwas dabei. Anwohner wie Besucher können die herrliche Landschaft entdecken und die Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen und Weinbergen, Wäldern und Feldern (besser) kennenlernen.

Bei Radfahrern sehr beliebte Strecken führen entlang von Gewässern, wie Ohrntalradweg, Brettachtalradweg und Kocher-Jagst-Radweg. Rundtouren wie der »Radius« in Öhringen werden ebenfalls gerne befahren. Hierbei handelt es sich um eine 18 km lange Erlebnistour rund um die Stadt mit neun Infostationen. Auch die ausgeschilderte 26,5 km »Bachtour«, eine Rundtour entlang mehrerer romantischer Bäche, hat ihren Reiz.

Der Deutsche Limes-Radweg führt auf nahezu 800 Kilometern durch vier Bundesländer von Bad Hönningen am Rhein bis nach Passau in Bayern. Auch bei den Hohenloher Perlen kann man sich entlang des Bodendenkmals »strampelnd« auf die Spuren der Römer begeben. Aus Richtung Jagsthausen kommend passiert man beispielsweise den original erhaltenen Wall und Graben bei Zweiflingen-Pfahlbach. Ganz in der Nähe ermöglicht der erste von drei Limes Blicken eine herrliche Aussicht über die Hohenloher Ebene. Von den Kastellen in Westernbach und dem Öhringer Bürgkastell ist oberirdisch nichts mehr zu sehen. Das Römerbad wurde nach archäologischen Ausgrabungen auch wieder im Boden konserviert. Jedoch weisen zwei neue Tafeln (nahe Am Römerbad-Straße) auf die Badekultur der Bewohner von vor 2000 Jahren hin. Weiter geht die Fahrt durch den Landschaftspark Cappelaue im Osten Öhringens. Dort hat man mit dem monumentalen, farbigen Limes Tor, der Limes Hecke und dem zweiten Limes Blick zur Landesgartenschau 2016 weitere Anlaufpunkte für geschichtlich Interessierte geschaffen. Nach einem Anstieg bei Pfedelbach gelangt man zum dritten Limes Blick bei Gleichen und kann zudem die Fundamente des Sechseckturmes besichtigen.

Wandern erfreut sich ebenso großer Beliebtheit. Besucher schätzen die hügelige Landschaft mit sehr schönen Aussichtspunkten, z. B. vom Golberg aus, umgeben von Weinbergen.

Foto: Blachut Adolf Weinberge Michelbach

Wanderer erfreuen sich ebenso am Wechsel von fruchtbaren Hochebenen, malerischen Tälern, Landstädtchen mit historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten, gemütlichen Gasthöfen und netten Menschen. Man erlebt Abwechslung pur auf seinem Weg durch Weinberge, Streuobstwiesen, Felder, Wälder und entlang idyllischer Bachläufe.

Die Kelternrunde (5-7 km) zwischen Pfedelbach und Öhringen greift das Thema Weinbau auf und erinnert daran, wo einst Keltern standen. Weitere ausgeschilderte Wege durch die Natur findet man rund um Öhringen, Ohrnberg und Möglingen. 28 abwechslungsreiche Rundtouren verlaufen bei Bretzfeld, fünf Laufwege mit Seitenblicken in Zweiflingen-Friedrichsruhe und die Destillat Wege-Wissenspfade rund um Pfedelbach.

Zünftige Biergärten, Besenwirtschaften und Restaurants laden zur gemütlichen und wohlverdienten Pause ein. Auch in den zahlreichen Hofläden kann man sich mit Proviant bester Qualität versorgen.

Tüchtige Selbstvermarktern der Genießerregion Hohenlohe bieten erntefrisches Obst und Gemüse, Qualitätsfleisch, selbst erzeugten Wein, Sekt und Hochprozentiges an. Die Produktpalette umfasst auch Käse, Schinken, Wurst, Nudeln, Marmeladen, Honig und vieles mehr.

Wer Öhringen noch näher kennenlernen möchte, für den bietet sich die Öhringer »Lauschtour« an. Der Startpunkt befindet sich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Einfach per »Die Lauschtour-App« an 12 Stationen in der historischen Innenstadt sowie im Hofgarten spannenden Geschichten lauschen. Der rund 300 Jahre alte Hofgarten ist seit jeher die grüne Oase Öhringens. Barocke Alleen, laden zum Flanieren ein. Bei Heilkräutergarten und Kneippbecken kann eine Pause eingelegt werden. Im Tiergehege mit großer Vogelvoliere freut sich die muntere Truppe aus Alpakas, Kängurus, Sittichen und Co auf große und kleine Besucher.

Tourist-Information Öhringen, Marktplatz 15, 74613 Öhringen, Fon: 07941 68-118, www.hohenloher-perlen.de