Oldtimer-Traktorentag im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen!

Das Technikteam des Hohenloher Freilandmuseums lädt Freundinnen und Freunde der historischen Traktoren und anderer Oldtimer am 14. Mai ins Freilandmuseum nach Schwäbisch Hall-Wackershofen ein.

Mehr als 200 historische Fahrzeuge, die ältesten aus den 1920er Jahren, werden in Schwäbisch Hall-Wackershofen erwartet.

Für die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher ist die Veranstaltung eine tolle Gelegenheit, viele der seltenen Stücke sehen und im Einsatz erleben zu können, den anwesenden Fachleuten Fragen zu stellen und Interessantes aus der Welt der Technik früherer Zeiten zu erfahren. Namen wie Lanz, Hanomag, Deutz, McCormick, Porsche, Kramer, Güldner, Schlüter, Fahr, Eicher, MAN, Fendt, Allgaier und viele mehr sind Geschichte und Legende zugleich. Es wird sicht- und hörbar, dass viele der alten Schätzchen noch lange nicht „zum alten Eisen" gehören!

Natürlich sind an diesem Tag auch die historischen Gebäude und Ausstellungen zu besichtigen.

Wer an diesem Tag mit einem mindestens 60 Jahre alten Oldtimer-Traktor nach Wackershofen kommt, erhält freien Eintritt! Für das leibliche Wohl ist in der Museumsgaststätte "Roter Ochsen", in der Besenwirtschaft im Weinbauerndorf des Freilandmuseums, aber auch im Museumsgelände selbst, bestens gesorgt.

Info: www.wackershofen.de