Open-Air-Kultursommer Igersheim: Kabarett, Comedy und Kindertheater

Igersheim organisiert vom 6. bis 19. September einen hochkarätig besetzten Open-Air-Kultursommer mit Kabarettist Michael Altinger, Impro-Comedian Sascha Korf sowie Kabarettist HG. Butzko. Außerdem dürfen Kinder und ihre Familien sich auf das Faro-Theater mit »Ich glaub mich küsst ein Schwein« und auf Lothar Lempp mit »Ein Clown im Karton« freuen.

»Dieser Open Air-Kultursommer mit Kabarett, Comedy und Kindertheater auf höchstem Niveau ist unser Dankeschön an die hiesige Bevölkerung für ihr verantwortungsvolles Verhalten in der Corona-Pandemie und unser Beitrag zur Unterstützung der durch Corona schwer getroffenen Kulturbranche«, sagt Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim.

Der niederbayrische Kabarettist Michael Altinger wird sich am 6. September um 19 Uhr mit seinem Best-of-Programm genüsslich dem heutzutage so dringenden Wunsch vieler Menschen widmen, zu einer Lichtgestalt zu werden. Also zumindest irgendwie doch mehr aus sich zu machen, als man bis heute ist. Raus aus der immer gleichen Abfolge von Arbeit, Alkohol, verpasstem Sport und eheähnlichen Endzeitgegnern.

Bei Sascha Korf trifft am Sonntag, 13. September um 18.30 Uhr in »Denn er weiß nicht, was er tut« Improvisations-Comedy mit vollstem Körpereinsatz auf Kabarett: Schlagfertig und urkomisch entzündet Deutschlands Spontaneitäts-Experte Nr. 1 ein Feuerwerk der Improvisationskunst! Spielfreude, Spaß und Spannung ist bei dem temperamentvollen Halbspanier garantiert.

HG. Butzko, Berliner »Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts«, spielt am Samstag, 19. September um 18.30 Uhr die Vorpremiere seines 11. Soloprogramms »aber witzig« in Igersheim. Er spürt dem Irrsinn nach, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht. Alle reden vom meteorologischen Klimawandel, dabei ist die gesellschaftliche Großwetterlage mit »Heiter bis Wolkig« ebenfalls nur noch unzureichend beschrieben. Immer öfter pendeln die Debatten zwischen unterkühlt und überhitzt, geraten die mentalen Tiefausläufer unter zerebralen Hochdruckeinfluss. Eine brüllend komische und bisweilen besinnliche Mischung aus Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit erwartet die Besucher.

Die Kinderstücke »Ich glaub mich küsst ein Schwein« und »Ein Clown im Karton« finden am 9. September und 13. September, jeweils um 14 Uhr statt.

Mit hohen Sicherheits- und Hygienestandards und Eigenverantwortung der Gäste ermöglicht der Open-Air-Kultursommer wieder Kulturhighlights, weil das für die Igersheimer schon seit 25 Jahren wichtig ist. Grundsätzlich finden die Veranstaltungen bei jedem Wetter statt; die Besucher werden gebeten, sich entsprechend zu kleiden. Sitzkissen und Decken können gerne mitgebracht werden. Regenschirme sind am Open Air nicht erlaubt, da sie die Sicht für die dahinter Sitzenden versperren würden.

Open-Air-Kultursommer

So. 6. bis Sa. 19. September, Igersheim

www.igersheim.de

www.openairsommer2020.de