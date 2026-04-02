Osterfest bei BERNER bringt Kinderaugen zum Leuchten

Über 50 Kinder kamen auf den Garnberg, um gemeinsam ein buntes Osterfest zu feiern, zu dem das Familienunternehmen BERNER eingeladen hatte. Mit dabei waren zahlreiche Kinder von Mitarbeitenden der Tochtergesellschaften BERNER Deutschland, BTI by BERNER und der Holding sowie viele Jungen und Mädchen aus dem Albert Schweitzer Kinderdorf in Waldenburg. Damit unterstrich der B2B-Großhändler erneut sein starkes soziales Engagement in der Region.

Auf dem Programm standen neben Bastelstationen, Kinderschminken und einer fröhlichen Ostereiersuche noch viele weitere Aktions- und Kreativangebote. Ergänzend dazu ermöglichte das Fest einen anregenden Austausch zwischen Gästen und Familien – ein Ausdruck von gelebtem Miteinander. „Es ist wunderbar, dass die Kinder aus unserem Albert Schweitzer Kinderdorf in Waldenburg die Gelegenheit hatten, an der Osteraktion bei BERNER teilzunehmen. Der Nachmittag war abwechslungsreich gestaltet und bot ein schönes Programm. Alle hatten großen Spaß dabei“, sagt Susanne Wirth, die beim Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Mehr Infos unter www.berner-group.com