Ostern in Rothenburg ob der Tauber – Tradition, Erlebnisse und Genuss

Eine Woche vor Ostern erstrahlt Rothenburg ob der Tauber im festlichen Frühlingsglanz: Die Osterbrunnen werden mit viel Herzblut von zahlreichen Ehrenamtlichen geschmückt und setzen stimmungsvolle Akzente in der Altstadt. Auch für Familien ist einiges geboten: Am Ostersamstag, 4. April, lädt das RothenburgMuseum Kinder von 5 bis 12 Jahren ab 10.30 Uhr zu einer spannenden Entdeckungsreise mit Osterüberraschung ein. Voranmeldung bis 30. März unter: museum@rothenburg.de. Wer Ostern lieber aktiv an der frischen Luft verbringt, ist bei der Wanderung zum Osterfeuer genau richtig. Am Sonntag, 5. April, startet Harald Krasser um 19.30 Uhr am Marktplatz in Richtung Detwang. Die Teilnahme ist kostenfrei. Genussfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Am Ostersonntag laden das Wildbad Rothenburg o. d. T. und das Hotel Eisenhut zum gemütlichen Osterbrunch ein: www.wildbad.de, www.hotel-eisenhut.de. Ebenfalls am Ostersonntag veranstaltet die BHG-Ortsgruppe Rothenburg ob der Tauber ab 9 Uhr die beliebte Rothenburger Ostereiersuche in der Altstadt. Voranmeldung bis 30. März unter: ostereiersuche.rothenburg@web.de. Weitere Highlights rund um die Feier-­tage: Am 4. April um 17 Uhr findet eine Weinprobe im Holzfasskeller des Weinguts Glocke statt. Bereits am Karfreitag um 14 Uhr führt der Winzer bei der Tour »Stein und Wein« durch die Rothenburger Weinberge (Treffpunkt: Burgtor). Voranmeldung für beide Veranstaltungen unter: info@glocke-­rothenburg.de. Den musikalischen Abschluss bildet das »Orgelkonzert zu Karfreitag« um 17 Uhr in der St.-Jakobs-Kirche. wol

