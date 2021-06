Pfarrer-Mayer-Radweg in Kupferzell

Anlässlich des 300. Geburtstages von Johann Friedrich Mayer im Jahr 2019 wies die Pfarrer Joh. Friedr. Mayer-Gesellschaft einen Radweg aus. Auf der 22 km langen Rundtour wird an 16 Stellen über das Wirken des Bauernpfarrers informiert.

Johann Friedrich Georg Hartmann Mayer wurde am 21. September 1719 in Herbsthausen geboren. Von 1745 bis 1798 war er evangelischer Pfarrer in Kupferzell. Hier wirkte er als Lehrer des Volkes. Mayer zeigte sich verantwortlich für die Einführung der Gipsdüngung zur Ertragssteigerung, Einführung der Futterrübe, des Kleeanbaus auf der Brache, Mostobstanbau und Stallhaltung des Viehs. Er führte weitere zukunftsorientierte Vorschläge ein, wie beispielsweise die Einführung von Versicherungen und technischen Neuerungen sowie Stellungnahme zu politisch-sozialen Fragen. Ihm ist auch die Einführung des Kartoffelanbaus in der Gegend zu verdanken. Sein Wirken brachte ihm bei der Nachwelt die Bezeichnung »Gipsapostel« und »Bauernpastor« ein. Ab 1768 verfasste Mayer nicht weniger als

37 ökonomische Schriften.

Radweg-Rätsel: An jeder Info-Station ist ein Lösungsbuchstabe in einem Kreis zu finden. Die gesammelten Buchstaben ergeben eine zum Radweg passende Aussage. An vielen Stellen sind Flyer ausgelegt, darin ist das Sammeln der Buchstaben leicht zu bewältigen.

Details zum Pfarrer-Mayer-Rundweg

Gesamtstrecke: 21 km

Schwierigkeit: leicht

Start und Ende: Evangelische Kirche, Kupferzell

Besonderheiten: 16 Informationstafeln zum Leben und Wirken entlang der Strecke. Der Radweg ist beschildert und unter www.hohenlohe.de mit GPX-Daten downloadbar.

Tourverlauf: Kupferzell - Rechbach - Ulrichsberg - Schafhof - Belzhag - Waldsall - Hohebuch - Rebbigshof - Untermühle - Westernach - Kupferzell

