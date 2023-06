Pferdetag im Hohenloher Freilandmuseum

Am Sonntag, 11. Juni, 11 bis 18 Uhr, ist es wieder so weit: Pferdefreunde aus der Region treffen sich im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen mit ihren vierbeinigen Kameraden und stellen sich vor.

Viele verschiedene Rassen in unterschiedlichen Größen zeigen bei Vorführungen, was sie können. Von einem Kutschparcours über das Thema Holzrücken und alte Landmaschinen bis hin zum Hobby Horsing für Kinder, ist an diesem Tag so Einiges geboten. Vorträge, Handwerker, Berufe, Verkaufs- und Informationsstände rund um das Thema „Pferde“ stehen für alle Wissbegierigen bereit. Zwischen 11 bis 17 Uhr kann den Alphornbrothers gelauscht werden, wenn sie Fuhrmannslieder aufspielen. Ein Planwagen steht für Fahrten durchs Museumsgelände bereit.

Zum Rasten und Stärken laden die „Mühle Laun“, die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf, der Imbiss in der Dorfmitte und die Museumsgaststätte „Roter Ochsen“ ein, in Holzbacköfen wird frischer Blooz gebacken. Der Pferdetag im Freilandmuseum ist ein abwechslungsreicher, spannender Tag für alle Pferdefreunde und Familien.

Besucherinnen und Besucher sollten das Angebot des ÖPNV und die vielfältigen Vorteile nutzen: Bus und Bahn sind umweltschonend und benötigen keine Parkplätze. Der Besuch des Freilandmuseums wird überdies günstiger, denn gegen Vorlage des Bus- oder Bahntickets wird eine Eintrittspreisermäßigung gewährt.

Info: www.wackershofen.de