Pfingsten 2022 im Hohenloher Freilandmuseum

Am verlängerten Pfingswochenende bietet das Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen in Schwäbisch Hall einige interessante Veranstaltungen.

Am Pfingstsonntag, 5. Juni, zeigen traditionell arbeitende Handwerker wieder ihr Können im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen. Über ein Dutzend Vertreterinnen und Vertreter althergebrachter Berufe erklären ihre Arbeitstechniken und geben Vorführungen.

Die Handwerker zeigen, wie in vorindustrieller Zeit in Werkstätten Kleidung, allerlei Werkzeug, Gerät und Gebrauchsgegenstände, eben Dinge des täglichen Lebens hergestellt worden sind. Die Museumsbesucherinnen und Besucher können Bürstenbinder, Töpferin, Schmied, Rechenmacher, Stuhlflechterin, Holzbildhauer, Schuhmacher, Modistin, Weißnäherin oder Weberin bei ihren Arbeiten erleben. An diesem Handwerkertag stehen darüber hinaus das Herstellen von Seife, Schmuck und Tiffany-Glas-Objekten auf dem Programm.

Am Pfingstmontag beginnt der Museumstag mit der „Kirche im Grünen“ bei der Mühle aus Weipertshofen. Anschließend erklären Mitglieder des „Mühlenteams“ des Freilandmuseums, wie die wasserkraftbetriebene Getreide- und Sägemühle funktioniert und geben Vorführungen der mehr als 150 Jahre alten Mühlentechnik.

Die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf, der Sommerkeller in der Gebäudegruppe „Waldberge“ und die Museumsgaststätte "Zum roten Ochsen" laden zum Rasten, Stärken und Verweilen ein.

Mehr Infos unter: www.wackershofen.de