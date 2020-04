Polizeimeldungen aus dem Hohenlohekreis: Zeugen von Verfolgungsjagd gesucht

Auch über die Feiertage wurde die Polizei im Hohenlohekreis auf Trab gehalten. es werden Zeugen von Verfolgungsjagd und Einbruch gesucht.

Öhringen: Verfolgungsfahrt mit Polizei

Der Fahrer eines Opel lieferte sich in der Nacht auf Freitag im Bereich um Öhringen eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifen der Polizei. Ein Autofahrer meldete gegen Mitternacht einen aggressiven Opel-Fahrer in der Herrenwiesenstraße in Öhringen, der ihn zum Halten gezwungen und angeschrien hätte. Danach soll der Opel-Transporter in Schlangenlinien weggefahren sein. Eine Streife konnte den Transporter bei einer Tankstelle am Ohrntalkreisel feststellen und gab diesem Anhaltezeichen, um ihn zu Kontrollieren. Dies ignorierte der Fahrer und beschleunigte seinen Opel Vivaro anstatt ihn anzuhalten. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt rammte der Transporter einen Streifenwagen und einen am Straßenrand geparkten BMW in der Straße "Am Ochsensee". Zahlreiche Streifen der Polizei versuchten dem Opelfahrer habhaft zu werden. Der fuhr jedoch auf Höhe des "Sershof" querfeldein und prallte gegen eine Böschung. Hier ließ der bislang unbekannte Fahrer sein Auto zurück und flüchtete zu Fuß. Die Fahndung nach dem Fahrer, unter anderem mit Hubschraubern, verlief erfolglos. Im zurückgelassenen Opel konnte Marihuana aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und von der Polizei abgeschleppt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer hat die Verkehrspolizei Weinsberg aufgenommen. Hinweise auf den Fahrer werden unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegengenommen.

Künzelsau: Ostern bei der Polizei

Den Ostersonntag musste ein 44-Jähriger bei der Polizei in Künzelsau verbringen, nachdem er mit über einem Promille ein Auto beschädigt hatte. Der Mann war dabei beobachtet worden, wie er gegen 9 Uhr mit einer Stange auf ein Auto eingeschlagen hatte. Die Polizei konnte den Mann im Anschluss daran in seiner Wohnung antreffen. Der 44-Jährige war stark alkoholisiert und konnte sich nicht erklären, warum er das Auto beschädigt hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille bei dem Mann. Sein Zustand und die Unvorhersehbarkeit seiner willkürlichen Aktionen hatten zur Folge, dass der 44-Jährige in Gewahrsam genommen wurde und den Ostersonntag bei der Polizei verbringen musste.

Niedernhall: Unfallflucht durch Zeugen aufgeklärt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagvormittag dazu beigetragen, dass eine Unfallflucht in Niedernhall aufgeklärt werden konnte. Beim Ausparken war ein 76-Jähriger in der Criesbacher Straße mit seinem BMW gegen einen geparkten Ford gefahren. Der BMW-Lenker fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Beobachtungen des Zeugen halfen der Polizei dabei, den BMW und seinen Besitzer ausfindig zu machen. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ingelfingen: Ein Schwerverletzter bei Motorradunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit stießen am Freitagnachmittag zwei 61 und 53 Jahre alte Motorradfahrer bei Ingelfingen zusammen und stürzten. Der 61-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Fünf Motorradfahrer waren von Ingelfingen in Richtung Hermuthausen unterwegs, als der an zweiter Stelle fahrende 61-Jährige offensichtlich zu spät bemerkte, dass das vorausfahrende Motorrad abbremste um abzubiegen. Der hinterherfahrende wich aus und kollidierte mit dem hinter ihm fahrenden 53-Jährigen. An den beiden Motorrädern entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 9.500 Euro.

Öhringen: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Sportheim eines Vereins in Öhringen Michelbach eingebrochen. Die Täter haben die Tür des Gebäudes in der Keltergasse vermutlich mittels einem Stemmeisen und brachialer Gewalt aufgehebelt und eine Kasse mit Wechselgeld gestohlen. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der Schaden am Vereinsheim ist wesentlich höher und wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Autobrand auf Landstraße

Auf der Landstraße zwischen Obersöllbach und Cappel ist am Freitagmorgen ein Ford in Flammen aufgegangen. Gegen 9 Uhr bemerkte ein 45-Jähriger Qualm, der aus dem Motorraum seines Wagens aufstieg. Als er anhielt um Nachzuschauen schlugen ihm Flammen aus dem Motorraum entgegen. Die Feuerwehr Öhringen rückte mit 4 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus, um den Vollbrand des Autos zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.