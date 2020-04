Polizist erwischt in seiner Freizeit zwei Ladendiebe in Crailsheim

Am Mittag des 23.04. ertappte ein Polizist, der gerade Freizeit hatte, zwei Diebe auf frischer Tat und machte sie dingfest.

Vergangenen Donnerstag konnte ein Polizist der in seiner Freizeit einkaufen war, gegen 13:30 Uhr einen Mann beobachten, der in einem Discountermarkt in der Haller Straße eine kleine, im Kassenbereich angebotene Schnapsflasche einsteckte, ohne diese zu bezahlten. Der Mann verließ daraufhin das Geschäft und übergab die Flasche auf dem Parkplatz einem Begleiter. Neben dem Verlangen nach Hochprozentigem, verspürte der 36-jährige Schnapsdieb und sein 41-jähriger Komplize offenbar auch einen Bierdurst. Der 41-Jährige, welcher dem Polizisten aus dienstlichen Gründen bereits bekannt war, ging schnurstracks zum Lager eines nebenan gelegenen Getränkemarktes und entwendete dort von einer Palette eine Kiste Bier. Der Polizist gab sich den beiden Ladendieben daraufhin als Schutzmann zu erkennen und erklärte Ihnen die Festnahme. Er verständigte die Kollegen des Polizeireviers Crailsheim, welche sich dann der beiden annahmen. Auf die beiden durstigen Ladendiebe kommt ein Strafverfahren zu. Ob sie auf den Schock erst noch mal einen trinken mussten, ist nicht bekannt.