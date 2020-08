Praxis im Schloss: Lachgassedierung

Die Praxis im »Berlichinger Bau« des Schrozberger Schlosses verbindet das Flair von Geschichte mit dem medizinischen Fortschritt von heute. Die individuell angepasste Behandlung wird begleitet von respektvollem Miteinander, fürsorglicher Zuwendung und angenehmer Atmosphäre. Das Praxisteam nimmt sich Zeit für seine Patienten und deren Wünsche. Alles wird genau besprochen, um die beste Lösung zu finden.

Der medizinische Fortschritt hat in all den Jahren immer wieder die Praxis verändert. »Messer, Schwerter und Lanzen« sind durch modernste Technik und Diagnostik ersetzt worden. Lachgas, die beliebte zahnärztliche Beruhigungsmethode, unterstützt, so gewünscht, die Behandlung. Jeder fünfte Mensch hat Angst vor dem Zahnarzt. Durch die Lachgassedierung verliert der Patient schnell die Angst vor Spritzen, Bohrern und größeren zahnärztlichen Eingriffen.

Lachgas wird bereits seit über 150 Jahren erfolgreich in der Dentalmedizin eingesetzt. Es bewirkt eine innere Ruhe, entspannt und senkt das Schmerzempfinden. Das Sedativum Lachgas wirkt schonend, darum wird es auch sehr häufig in der Kinderzahnheilkunde eingesetzt. Der Patient ist während der gesamten Behandlung ansprechbar und kann mit dem Zahnarzt kommunizieren.

Lachgas hat viele Vorteile, es reduziert das Schmerzempfinden und die Angst vor der zahnärztlichen Behandlung wird in tiefe Entspannung umgewandelt. Der Patient kann die Tiefe der Sedierung mitbestimmen, die Beruhigung setzt innerhalb weniger Minuten ein und Verkehrstüchtigkeit ist nach 15 Minuten wiederhergestellt. Millionenfache Anwendungen weltweit ohne Komplikationen bestätigen den Einsatz von Lachgas als Beruhigungsmethode.

Vielleicht ist es die Beruhigungsmethode, auf die man schon seit langer Zeit gewartet hat. Gerade für Menschen, die Angst vor dem Zahnarzt oder einen starken Würgereiz haben, ermöglicht diese Methode eine angenehm entspannte Behandlung.