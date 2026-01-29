Programmvorstellung: 40 Jahre Hohenloher Kultursommer

Ein runder Geburtstag für das Musikfestival: Seit 40 Jahren bietet der Hohenloher Kultursommer ­Klassik, Alte Musik und Weltmusik in den traditionsreichen Stätten – Klöster, Schlösser, Kirchen, aber auch Scheunen – des Hohenloher Landes. »Wir feiern diesen Anlass mit vielen Künstlerinnen, Künstlern und Ensembles, die seit vielen Jahren regelmäßig beim Festival zu Gast sind«, so Marcus Meyer, Intendant des Hohenloher Kultursommers. »Manche von ihnen haben das Musikfestival mit bis zu 15 oder mehr Auftritten und Programmen bereichert. Unser Publikum hat deren Karrieren gewissermaßen bei uns verfolgt und begleitet. Es ist eine Art großes Klassentreffen dieses Jahr. Das ist die eine Hälfte des Programms. Die andere bietet jungen und neuen Ensembles Raum, sich in Hohenlohe zu präsentieren und sich gegebenenfalls ebenso zu etablieren wie unsere Publikumslieblinge.« Neben den vielen Sponsoren misst Marcus Meyer vor allem der Sparkasse Hohenlohekreis besondere Bedeutung bei. Bernd Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hohenlohekreis kommentiert: "Der Hohenloher Kultursommer ist eine starke Marke in der Region – auch für die Sparkasse." Vom 6. Juni bis zum 27. September stehen 54 Konzerte in 5 Landkreisen in 48 unterschiedlichen Spielstätten im Programmheft. 105 internationale Künstlerinnen, Künstler. Ensembles, Bands und Orchester werden auf den historischen Bühnen stehen.

Expand Foto: Andreas Dehne Rebekka Hartmann und Hiyoli Togawa

Los geht es bereits am 6. Juni mit dem ersten Eröffnungskonzert im Rittersaal des Schlosses Neuenstein. Als besonderes Geschenk wird ein extra für diesen Anlass komponiertes Musikstück von Andreas Begert aufgeführt, zusätzlich zu Werken von Bach, Mozart und Dvořák. Es spielen Rebekka Hartmann (Violine), Hiyoli Togawa (Viola) und das Orchester der Klangverwaltung München. Bereits im letzten Jahr steuerte Andreas Begert eine Komposition bei. Die Eröffnung im Landkreis Schwäbisch Hall findet in diesem Jahr wieder auf Schloss Langenburg statt. Am Samstag, 13. Juni erweitert sich das Schweizer Casal Quartett um den Kontrabass von Lars Olaf Schaper und fühlt dem „BASSic Instinct“ nach. Denn auch Mozart, vor 270 Jahren geboren, wollte seine Kleine Nachtmusik eigentlich nur noch mit Kontrabass hören.

Der Konzerttag Öhringen mit drei Konzerten in der Stadt beginnt um 11 Uhr im Filmtheater Scala mit einem Stummfilmkonzert. Live am Klavier untermalt Stephan Graf von Bothmer Klassiker von Charlie Chaplin, Buster Keaton und Dick & Doof. Um 14 Uhr erklären Andreas Begert und Rebekka Hartmann im Blauen Saal was passiert, wenn Klassik auf KI trifft, bevor Katalin Horváth um 17 Uhr im Hoftheater der Donau entlang nach Wien reist. Am 16. August rückt der Konzerttag auf Schloss Schillingsfürst die gegenseiteigenen Einflüsse von Klassik und Volksmusik in den Mittelpunkt. Da darf Musik von Franz Liszt nicht fehlen. Dazu bietet u.a. der international gefeierte Pianist Haiou Zhang seine Fingerfertigkeiten auf.

Auch darüber hinaus bietet der diesjährige Kultursommer viele weitere außergewöhnliche Konzerte. »Jazz im Rittersaal« darf natürlich 2026 ebenfalls nicht fehlen. Am 11. Juni spielt das Original Prague Syncopated Orchestra auf Schloss Neuenstein. Auch in Weikersheim wird am 4. Juli wieder etwas Besonderes geboten, das zugleich an die Anfänge des Hohenloher Kultursommers erinnert: Im Schlossgarten erwarten unterschiedliche Künstlerinnen, Künstler und Ensembles die Gäste, denen sie ungezwungen zuhören können, bevor sie zum nächsten Musikspot weiterflanieren, die Hochstelzenläufer treffen oder sich an einem der Essensstände stärken. Mit Einbruch der Dunkelheit erleben sie dann eine aus bewegten Bildern live kreierte Illumination der wunderbaren Schlossfassade. Ein besonderes Highlight im Herbst findet am 17. September im Carmen Würth Forum in Künzelsau statt: »WKO meets Joris«. Ebenfalls mit von der Partie: der Violinist Miki Kekenj.

Expand Luis Jantsch Joris

Weltmusikalisch hält der Festivalsommer ebenfalls so einiges bereit: Von Manouche-Swing mit Marion & Sobo Band am 20. Juni in Gaildorf, über Bluegrass-Klänge aus Louisiana mit Zydeco Annie & Swamp Cats am 26. Juni in Dörzbach-Hohebach bis zu Traditionellem aus Sardinien mit Unavantaluna am 29. August und New Irish Folk mit 3 On The Bund am 30. August jeweils ins der Geddelsbacher Kelter. Von musikalischen Reisen zwischen Franken und dem Balkan erzählen Kilian, Kolonat & TonArt am 18. Juli in Herrentierbach, Curly Strings entführen am 2. August ebenfalls in Geddelsbach in die Seelenwelten Estlands und am 21. August kann man auf Schloss Kirchberg und dem dortigen Ayurveda-Kurzentrum indische Töne hören und danach Köstlichkeiten aus der indischen Küche genießen.

Besonderer Stellenwert wird in diesem Jahr der Kulinarik beigemessen. „Neben den historischen Bauwerken, die der Hohenloher Kultursommer ins Rampenlicht stellt, zeichnet sich das Hohenloher Land auch durch die qualitativ hochwertige Gastronomie aus. Da liegt es nahe, Kulinarik und Konzerte miteinander zu verbinden", so Marcus Meyer. Das beginnt beim Sonnenaufgangskonzert in Kloster Schöntal mit anschließendem Frühstücksbuffet am 26. Juli. Des Weiteren darf man sich im Anschluss an das Konzert mit Katalin Horváth am 9. August im Öhringer Hoftheater auf ein österreichisch-ungarisches Buffet freuen, beim Flanierkonzert in Weikersheim am 4. Juli kann man sich ein Drei-Gänge-Menü des preisgekrönten Szenekochs Toni Tänzer gönnen. Ein „EAT & GREET“ gibt es beim Konzert mit Andreas Martin Hofmeir und Barbara Schmelz am 5. September in Künzelsau zu buchen. Auf 30 Plätze limitiert ist hier ein gemeinsames Abendessen mit den Künstlern nach dem Konzert.

»Der Hohenloher Kultursommer ist stark in der ­Region verwurzelt, aber offen für die Welt«, fasst ­Marcus Meyer die letzten 40 Jahre zusammen. »So wie es zum Hohenloher Land passt. Nach wie vor ist der Hohenloher Kultursommer ein kulturelles Aushängeschild und ein Garant für hochkarätige Konzerte und Programme auf höchstem künstelrischen Niveau.«

Highlights 2026:

Sa. 6. Juni: Eröffnungskonzert I, Schloss Neuenstein

Sa. 13. Juni: Eröffnungskonzert II, Schloss Langenburg

Sa. 4. Juli: Eine Sommernacht auf Schloss Weikersheim

So. 26. Juli: Sonnenaufgangskonzert, Kloster Schöntal

Do. 17. September: Joris meets WKO, Carmen Würth Forum, Künzelsau

Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de