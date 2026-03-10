Regionalwettbewerb Jugend forscht in Künzelsau: Ganerben-Gymnasium erhält viermal Schulpreis in Folge

Das Ganerben-Gymnasium Künzelsau hat erneut erfolgreich am Regionalwettbewerb Jugend forscht an der Reinhold-Würth-Hochschule in Künzelsau teilgenommen und zum vierten Mal in Folge den Schulpreis erhalten. Damit setzte sich die Schule in der Region Heilbronn-Franken gegen teilnehmende Schulen aus der Region Hohenlohe, dem Main-Tauber-Kreis, dem Landkreis Schwäbisch Hall, dem Raum Heilbronn sowie gegen Teilnehmer aus Stuttgart und der Deutschen Schule Mailand durch.

Insgesamt nahmen die Schülerinnen und Schüler des Ganerben-Gymnasiums mit 21 Gruppen am Wettbewerb teil. Von diesen wurden 18 Gruppen mit Preisen und Sonderpreisen ausgezeichnet. In den Fachbereichen „Arbeitswelt“ und „Geographie“ erreichten die Teilnehmenden jeweils den zweiten und dritten Platz. Im Bereich „Mathematik/Informatik“ wurde ein dritter Platz erzielt. Besonders erfolgreich war das Ganerben-Gymnasium im Fachbereich „Technik“, in dem die Schülerinnen und Schüler die Plätze eins bis drei belegten.

Luana Telschow und May Mughal qualifizierten sich mit ihrem Projekt „Sleep-Stopper“ für den Landeswettbewerb an der Hochschule in Aalen. Schulleiter Edwin Straßer und Bürgermeister Stefan Neumann zeigten sich beeindruckt von den präsentierten Projekten. Sie gratulierten den Gewinnerinnen und Gewinnern und freuen sich über den Erfolg der Schülerinnen und Schüler. Luana Telschow und May Mughal wünschen sie viel Erfolg beim Landeswettbewerb vom 25. bis 27. März in Aalen.

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de